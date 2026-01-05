„Daheim statt Heim“: So kommt ihr an den 1.000-Euro-Pflegebonus

Niederösterreich setzt auf häusliche Pflege: Der 1.000-Euro-Scheck entlastet bereits 27.000 Pflegebedürftige und ermöglicht längeres Wohnen in den eigenen vier Wänden.

Seit Anfang 2026 können pflegebedürftige Niederösterreicher eine finanzielle Unterstützung von 1.000 Euro in Form des „NÖ Pflege- und Betreuungsschecks“ erhalten. Diese Initiative, die bereits 2023 ins Leben gerufen wurde, verfolgt das Ziel, Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden versorgen zu können und entspricht damit dem Grundsatz der Landesregierung „Daheim vor stationär“.

Im vergangenen Jahr haben über 27.000 Personen in Niederösterreich von dieser Förderung Gebrauch gemacht. Während ältere Empfänger das Geld vorwiegend für mobile Pflegedienste verwendeten, investierten jüngere Betroffene die Mittel hauptsächlich in therapeutische Maßnahmen. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich zufrieden: „Damit haben wir genau unser Ziel erreicht.“

Anspruchsberechtigte Personen

Der Scheck steht Personen ab Pflegestufe drei zur Verfügung, sowie Menschen mit ärztlich diagnostizierter Demenz und Kindern bzw. Jugendlichen bereits ab Pflegestufe eins. Die Antragstellung erfolgt entweder digital auf der Website www.noe.gv.at oder telefonisch über die NÖ Pflegehotline.

Österreichweit sind rund 500.000 Menschen auf Pflege angewiesen.

Für die Betroffenen ist der tägliche Lebensablauf mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.