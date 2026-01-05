KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Gefährdung

Piloten im Landeanflug geblendet – Polizei-Heli jagt Laser-Täter

Piloten im Landeanflug geblendet – Polizei-Heli jagt Laser-Täter
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Laserpointer-Attacke auf Flugzeuge über Wien: Unbekannte blendeten am Sonntagabend mehrere Piloten im Landeanflug. Die Polizei rückte mit dem Hubschrauber aus.

Ein Vorfall mit einem Laserpointer sorgte am späten Sonntagabend für erhebliche Beunruhigung im Wiener Norden. Gegen 22 Uhr ging in der Wiener Polizeizentrale ein Notruf vom Flughafen Wien-Schwechat ein. Mehrere Piloten, die über Transdanubien den Flughafen anfliegen wollten, meldeten Behinderungen durch einen intensiven Laserstrahl. Eine unbekannte Person hatte mit einem leistungsstarken Laserpointer gezielt Flugzeugbesatzungen in der Anflugzone des Airports geblendet.

Polizei-Einsatz

Die Exekutive reagierte umgehend und setzte den Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Fahndung ein, wie Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der „Krone“ bestätigte. Der Helikopter patrouillierte ausgiebig über dem nördlichen Stadtgebiet. Anwohner berichteten der „Krone“ von Sichtungen über der Prager und Brünner Straße in Wien-Floridsdorf, dem Friedrich-Engels-Platz in Wien-Brigittenau sowie im Bereich des Bruckhaufens in Wien-Donaustadt.

Trotz des umfangreichen Sucheinsatzes konnte die verantwortliche Person nicht identifiziert werden.

Die Polizei weist nachdrücklich auf die erheblichen Risiken hin, die mit solch unbedachtem Handeln verbunden sind.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Trainerbeben
ManUnited kickt Amorim raus – Kommt jetzt Glasner?
| Kampfgeist
Comeback-Bombe! Wann greift einer der besten Techniker der Geschichte wieder nach den Sternen?
| Transfergerücht
Von Ägypten nach Österreich: Soll dieser Slowene bald in die Bundesliga kommen?
| Preisanstieg
Maut-Schock für Autofahrer: Hier ist’s seit 2026 teurer
| Vergleich
Nach Belästigungsskandal im ORF: Ex-Managerin erkämpft Vergleich
MEHR AKTUELLE NEWS