Piloten im Landeanflug geblendet – Polizei-Heli jagt Laser-Täter

Laserpointer-Attacke auf Flugzeuge über Wien: Unbekannte blendeten am Sonntagabend mehrere Piloten im Landeanflug. Die Polizei rückte mit dem Hubschrauber aus.

Ein Vorfall mit einem Laserpointer sorgte am späten Sonntagabend für erhebliche Beunruhigung im Wiener Norden. Gegen 22 Uhr ging in der Wiener Polizeizentrale ein Notruf vom Flughafen Wien-Schwechat ein. Mehrere Piloten, die über Transdanubien den Flughafen anfliegen wollten, meldeten Behinderungen durch einen intensiven Laserstrahl. Eine unbekannte Person hatte mit einem leistungsstarken Laserpointer gezielt Flugzeugbesatzungen in der Anflugzone des Airports geblendet.

Polizei-Einsatz

Die Exekutive reagierte umgehend und setzte den Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Fahndung ein, wie Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der „Krone“ bestätigte. Der Helikopter patrouillierte ausgiebig über dem nördlichen Stadtgebiet. Anwohner berichteten der „Krone“ von Sichtungen über der Prager und Brünner Straße in Wien-Floridsdorf, dem Friedrich-Engels-Platz in Wien-Brigittenau sowie im Bereich des Bruckhaufens in Wien-Donaustadt.

Trotz des umfangreichen Sucheinsatzes konnte die verantwortliche Person nicht identifiziert werden.

Die Polizei weist nachdrücklich auf die erheblichen Risiken hin, die mit solch unbedachtem Handeln verbunden sind.