Deutscher rast Bub (4) tot – Polizei sucht dringend Zeugen

Tragisches Ende eines Montags in St. Gallen: Ein vierjähriger Österreicher verlor sein Leben nach einer Kollision mit dem Auto eines deutschen Fahrers.

Ein vierjähriger österreichischer Bub ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in St. Gallen (Schweiz) tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen Abend auf der Stahlstrasse in Fahrtrichtung Zürcher Strasse im Bereich der Feldbachstrasse, als ein 44-jähriger Autofahrer aus Deutschland mit dem Kind kollidierte. Obwohl der Bub die österreichische Staatsbürgerschaft besaß, war sein Wohnsitz laut behördlichen Angaben in St. Gallen.

📍 Ort des Geschehens

Die Stadtpolizei teilte mit, dass die genauen Umstände des Unfallhergangs derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Die Behörden haben einen Aufruf an mögliche Zeugen gestartet, um den Vorfall vollständig aufklären zu können. Während der Unfallaufnahme war die Stahlstrasse vollständig für den Verkehr gesperrt.

Erfolglose Rettungsversuche

Unmittelbar nach dem Unglück leiteten die eintreffenden Polizeibeamten Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Vierjährigen ein, wie die Nachrichtenagentur sda (Schweizerische Depeschenagentur) berichtete. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde das Kind unter fortlaufenden Reanimationsbemühungen in ein Kinderspital transportiert. Die Reanimationsmaßnahmen wurden während des gesamten Transports ununterbrochen fortgeführt.

Trotz aller medizinischen Maßnahmen erlag der Bub etwa zwei Stunden nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen.