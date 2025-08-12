8-Jähriger stirbt nach Frontalcrash – Geschwister schwer verletzt

Tragisches Ende einer Familienfahrt: An der Donaubrücke zwischen Stopfenreuth und Hainburg krachten zwei Autos ineinander – für einen achtjährigen Buben kam jede Hilfe zu spät.

Ein achtjähriger Bub ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall an der Donaubrücke zwischen Stopfenreuth und Hainburg an der Donau ums Leben gekommen. Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich im Grenzgebiet der Bezirke Gänserndorf und Bruck an der Leitha. Ein 40-jähriger Rumäne war mit seinen drei Kindern auf der Bernstein Straße (B49) unterwegs, als es zum Unglück kam. Laut Polizei hatte der Vater kurz vor 21.30 Uhr beim Abbiegen auf die Landesstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Die 21-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Neusiedl am See konnte nicht mehr ausweichen, wodurch es zur Kollision kam.

📍 Ort des Geschehens

Tragische Folgen

Der Achtjährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb das Kind noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Sowohl der Vater als auch die junge Burgenländerin erlitten bei dem Zusammenstoß teils schwere Verletzungen. Auch die beiden anderen Kinder im Alter von elf und 15 Jahren wurden verletzt.

Rettungseinsatz

Zur Versorgung der Unfallopfer wurde unter anderem der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ angefordert, wie Andreas Cenker vom Niederösterreichischen Roten Kreuz mitteilte. Die Verletzten wurden in die Wiener Klinik Donaustadt sowie ins Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert. Für die Betreuung der Betroffenen stand ein Kriseninterventionsteam bereit, so Cenker.

Nach dem Unfall mussten die B49 sowie die Donaubrücke zwischen Hainburg an der Donau und Engelhartstetten bis 23.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden völlig zerstört.

Bekannter Unfallschwerpunkt

Die Donaubrücke zwischen Hainburg und Stopfenreuth gilt seit Jahren als wiederkehrender Unfallschwerpunkt. In der Vergangenheit wurden dort bereits mehrfach schwere Kollisionen dokumentiert, bei denen Personen in Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt wurden. Die Kombination aus Brückenübergang und Kreuzungsbereich macht diese Stelle zu einer besonders gefährlichen Passage auf der stark befahrenen B49.