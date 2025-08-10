Horror-Crash auf A1 fordert Todesopfer – mehrere Kinder unter Verletzten

Dramatische Szenen auf der A1: Ein heftiger Auffahrunfall bei Ybbs fordert neun Verletzte, darunter mehrere Kinder. Für ein Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) nahe der Auffahrt Ybbs-an-der-Donau im Bezirk Melk wurden am Sonntag insgesamt neun Personen verletzt. Unter den Unfallopfern befanden sich auch mehrere Kinder. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein von hinten kommendes Fahrzeug mit einem Auto, das einen Anhänger zog. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das auffahrende Fahrzeug samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der zweite beteiligte Wagen wurde gegen die Mittelbetonwand geschleudert.

📍 Ort des Geschehens

Die Polizei Niederösterreich bestätigte, dass die genaue Unfallursache weiterhin Gegenstand der Ermittlungen ist. Bislang liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder technische Defekte vor. Ein Schwerverletzter musste mit dem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, während mehrere Kinder unter den acht weiteren Verletzten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Spitäler gebracht wurden.

⇢ Tour-Bus überschlägt sich – Serbische Band überlebt Horror-Crash



Tragischer Ausgang

Die alarmierten Feuerwehrkräfte kümmerten sich um die Bergung der beschädigten Fahrzeuge und sicherten diese entsprechend ab. Die Feuerwehr Melk berichtete, dass die Bergungsarbeiten aufgrund der starken Beschädigung der Fahrzeuge und der Lage im Straßengraben besonders aufwendig waren. Für ein Unfallopfer kam jedoch jede Hilfe zu spät – das Team des Notarzthubschraubers C9 konnte nicht mehr lebensrettend eingreifen.

Die A1 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.