Diese Sternzeichen gelten als die größten Lügner!

Ehrlichkeit als kosmisches Schicksal: Manche Sternzeichen scheitern kläglich an jeder Notlüge. Ihre Mimik, Stimme und Körpersprache verraten sie sofort.

Krebs

Jeder versucht gelegentlich, die Realität etwas zu beschönigen, doch manche Menschen sind zur Ehrlichkeit verdammt. Ihre Mimik, ihre Stimme, ja ihr ganzes Wesen verrät sie sofort, wenn sie auch nur versuchen, die Wahrheit zu verbiegen. Die Astrologie kennt diese hoffnungslosen Fälle genau – es sind jene Sternzeichen, die selbst bei harmlosen Notlügen kläglich scheitern.

Der Krebs gehört zu den emotionalen Offenbarungseiden unter den Tierkreiszeichen. Seine Gefühle spiegeln sich unmittelbar in seinem Gesicht wider, und jeder Versuch zu flunkern endet in einem durchschaubaren Schauspiel. Die Stimme beginnt zu zittern, der Blick schweift nervös umher, und die gesamte Ausstrahlung verändert sich spürbar. Kaum hat der Krebs eine Unwahrheit ausgesprochen, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Sein Bedürfnis nach authentischer Kommunikation ist letztlich stärker als jeder Wunsch, unangenehmen Situationen auszuweichen.

Schütze

Der Schütze ist berüchtigt für seine schonungslose Direktheit. Wozu lügen, wenn die Wahrheit ohnehin früher oder später ans Licht kommt? Diese Überzeugung sitzt tief. Versucht ein Schütze dennoch etwas zu verheimlichen, gerät er schnell in Erklärungsnot oder plaudert das Geheimnis versehentlich selbst aus. Seine verräterische Körpersprache macht jede Täuschung zunichte, und nicht selten löst er die peinliche Situation mit einem spontanen Geständnis in Form eines Scherzes. Für den Schützen bedeutet Ehrlichkeit Freiheit – Lügen hingegen fühlen sich wie ein erstickender Käfig an.

Löwe

Der Löwe scheitert am Lügen aus purem Stolz. Eine entlarvte Unwahrheit wäre ein untragbarer Makel für sein königliches Image. Zudem besitzt er eine derart ausdrucksstarke Mimik, dass jede Flunkerei förmlich auf seiner Stirn geschrieben steht. In dem Bemühen, etwas zu verbergen, verfällt der Löwe in theatralische Übertreibungen, die seine Täuschungsversuche nur noch offensichtlicher machen. Am überzeugendsten wirkt er, wenn er aus vollem Herzen spricht – jede Abweichung davon wirkt aufgesetzt und unglaubwürdig.

Bei diesen Sternzeichen ist jede Regung ein offenes Buch. Ihre ehrliche Haut zu verlassen, endet stets in einem unbeholfenen Schauspiel, das niemanden täuscht – am wenigsten sie selbst.