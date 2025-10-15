Kim Kardashian launcht Slips mit Intimbehaarung! (VIDEOS)

Kim Kardashian sorgt mit ihrer neuesten Produktlinie für Aufsehen in der Modewelt. Die Unternehmerin erweitert das Sortiment ihrer Marke SKIMS um ein ungewöhnliches Accessoire: Unterwäsche mit künstlicher Intimbehaarung.

Nach dem Erfolg ihrer BHs mit aufgesetzten Brustwarzen wagt sich die Geschäftsfrau nun an ein weiteres Tabuthema heran. Die neue Kollektion umfasst Tangas, die mit täuschend echter Schambehaarung ausgestattet sind – ein Konzept, das die Modewelt polarisiert.

Die Kardashian-Unternehmerin beweist erneut ihr Gespür für medienwirksame Produktinnovationen. Ob künstliche Nippel, Bademode aus Kunstfell, Unterwäsche mit eingearbeiteten Gesäßpolstern oder nun behaarte Slips – ihr Erfolgsrezept basiert auf gezielter Provokation. Der Zeitpunkt scheint gut gewählt: Auf TikTok gewinnt parallel der Hashtag #BushTok an Popularität, der natürliche Körpermerkmale und Selbstakzeptanz zelebriert.

Nostalgische Werbestrategie

Die Werbekampagne für die neue Linie setzt auf nostalgische Elemente im Stil klassischer Fernsehwerbung – körnige Bildqualität inklusive. Mit augenzwinkernder Selbstironie verkündet SKIMS: Der persönliche „Teppich“ lässt sich in jeder gewünschten Farbe tragen – passend zur eigenen Haarfarbe, komplett kontrastierend oder je nach Tagesstimmung. Die Kampagne funktioniert als subtile Kritik an überzogenen Schönheitsidealen, die Körperbehaarung stigmatisieren, und bricht spielerisch mit gesellschaftlichen Tabus.

Das Sortiment bietet Slips mit synthetischer Schambehaarung in verschiedenen Farbabstufungen und Texturen – von seidig-glatten bis zu lockigen Varianten, von hellem Honigblond bis zu tiefem Espressobraun. Das Unternehmen bewirbt die Produkte als Möglichkeit, „die natürliche Seite neu zu entdecken oder einfach mit verschiedenen Looks zu experimentieren“.

Gespaltene Reaktionen

In den sozialen Medien löst die Kollektion erwartungsgemäß heftige Reaktionen aus. Die Meinungen reichen von Entsetzen bis Begeisterung. Unter den offiziellen Instagram-Beiträgen häufen sich kritische Kommentare wie „Geht’s dir eigentlich noch gut, Kim?“, „Das geht endgültig zu weit!“ oder ungläubige Fragen wie „Wurdet ihr gehackt?“.

Doch die kontroverse Diskussion scheint dem Verkaufserfolg nicht zu schaden – erste Größen waren kurz nach Veröffentlichung bereits vergriffen.