Diese drei Sternzeichen trifft Amors Pfeil!

Kosmische Kräfte versprechen eine Liebesrevolution: Wenn Venus und Uranus sich im Trigon begegnen, öffnen sich für drei Sternzeichen Türen zu ungeahntem Glück.

Zwillinge

Das Trigon zwischen Venus und Uranus entfacht am 14. Oktober eure Neugier und lässt euch erkennen, wie viel besser das Leben sein kann, wenn ihr akzeptiert, dass Flexibilität etwas Gutes ist. Damit gehört ihr zu den drei glücklichsten Sternzeichen in der Liebe. Für euch beginnt etwas wirklich Erfrischendes. Ihr werdet euch daran erinnern, dass Selbstachtung mehr wert ist – und euer mentales Wohlbefinden wächst, sobald ihr aufhört, euch in Muster zu zwängen, die nie für euch bestimmt waren. Ihr befreit euch von alten Denkweisen und erkennt, dass ihr einzigartig seid. Genau das zieht die Chance an, auf die ihr gewartet habt.

Jungfrau

Ihr seid eines der drei glücklichsten Sternzeichen in der Liebe am 14. Oktober 2025. Für euch sorgt das Trigon zwischen Venus und Uranus dafür, dass ihr endlich alle einschränkenden Überzeugungen loslasst und erkennt, dass sich das Leben drastisch verbessert, sobald ihr aufhört, alles kontrollieren zu wollen. Freiheit – nicht Perfektion – ermöglicht echtes Wachstum. Ihr macht einen psychologischen Durchbruch und versteht, dass ständige Selbstkritik euch nicht guttut. Euer einzigartiger Charakter ist eure Stärke, und das Universum belohnt euch mit einer Person, die euch in einen sicheren Hafen führt.

Skorpion

Das heutige Trigon zwischen Venus und Uranus bringt euch dazu, eine sehr bedeutende Beziehung in eurem Leben neu zu überdenken – und macht euch damit zu einem der drei glücklichsten Sternzeichen in der Liebe am 14. Oktober 2025. Auch wenn auf den ersten Blick alles gut aussieht, gibt es etwas, worüber ihr und die andere Person noch nicht gesprochen habt – doch dieses Gespräch wird bald stattfinden. Ihr werdet sehen, dass es viel einfacher ist, die Wahrheit auszusprechen, als sie ewig für sich zu behalten. Diese Person wird eure Gefühle vollkommen respektieren und dasselbe von euch erwarten. Dann wird alles schön für euch beide. Das ist der Beginn einer erneuerten Liebe – ihr habt es geschafft!