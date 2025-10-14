Gift-Verdacht: Dieses Clever-Produkt wird zurückgerufen!

Gesalzenes Popcorn der Marke CLEVER wird zurückgerufen – potenziell gefährliche Chemikalien könnten vom Verpackungsmaterial auf das Lebensmittel übergehen.

Der Lieferant Popz Europe Kft. hat einen Rückruf für das Produkt CLEVER POPCORN GESALZEN 3x100G eingeleitet. Betroffen sind die Chargen 102 mit Mindesthaltbarkeitsdatum 11.04.2026 sowie L135 mit Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2026.

Bei Qualitätskontrollen wurden im Verpackungsmaterial möglicherweise Spuren von Vorläuferverbindungen der Stoffe PFOA (Perfluoroctansäure) und PFDA (Perfluordecansäure) nachgewiesen. Da diese Substanzen gesundheitsgefährdend sein können und eine Übertragung auf das Lebensmittel nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr der betroffenen Produkte abgeraten.

Rückgabe möglich

Verbraucher können bereits gekaufte Packungen in allen Filialen zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückerstattung nicht erforderlich. Der Hersteller Popz Europe Kft. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Kundenservice

Die Warnung bedeutet nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde. Bei Fragen steht der BILLA Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 828 700 (Montag bis Freitag von 07:15 bis 19:30 Uhr, Samstag von 07:15 bis 18:00 Uhr) oder per E-Mail an kundenservice@billa.at zur Verfügung.