Explosionsgefahr: Skoda ruft diese Autos zurück!

Die Airbag-Problematik des japanischen Zulieferers Takata zieht weitere Kreise. Nun müssen 830 Skoda-Fahrzeuge in Österreich zurück in die Werkstatt.

Erneut Rückruf

Die Problematik der fehlerhaften Takata-Airbags (japanischer Zulieferer) sorgt für eine weitere Rückrufwelle. Nach zahlreichen Aktionen verschiedener Autohersteller in den vergangenen Monaten müssen nun erneut Fahrzeuge in die Werkstätten – diesmal sind es 830 Autos in Österreich.

Wie Porsche Österreich auf Anfrage bestätigt, wurden die betroffenen Fahrzeughalter bereits schriftlich über den Rückruf informiert. Das Unternehmen stellt klar: „Kunden, die nicht direkt schriftlich benachrichtigt werden, haben keinen Handlungsbedarf.“ Diese seien von der Aktion nicht betroffen. Wer dennoch Gewissheit sucht, kann online überprüfen, ob das eigene Fahrzeug auf der Liste steht.

Betroffene Modelle

Die aktuelle Rückrufaktion erstreckt sich weltweit auf rund 138.000 Fahrzeuge. Im Fokus stehen diesmal Modelle der Marke Skoda. Das Problem liegt – wie bei früheren Rückrufen – in den verbauten Takata-Airbags. Diese enthalten fehlerhafte Gasgeneratoren, die bei einer Auslösung Metallteile freisetzen könnten. Für die Fahrzeuginsassen besteht dadurch ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Von der Maßnahme sind mehrere Skoda-Modelle betroffen, die zwischen April 2014 und Juni 2016 produziert wurden: Yeti, Citigo, Superb, Fabia, Rapid und Octavia.

Kostenloser Austausch

Betroffene Fahrzeugbesitzer sollten den Anweisungen in der Benachrichtigung folgen und einen Termin bei einer Skoda-Vertragswerkstatt ihrer Wahl vereinbaren. Dort wird der Lenkrad-Airbag kostenlos ausgetauscht.

Porsche Österreich versichert: „Durch die hervorragenden Prozesse in Österreich ist sichergestellt, dass alle betroffenen Fahrzeughalter zeitnah nach Start des Rückrufes eine Benachrichtigung erhalten.“