Gefährliche Chemikalien: Primark ruft zwei Produkte zurück

Primark Austria zieht zwei Produkte aus dem Verkauf, nachdem bei beiden erhebliche Sicherheitsbedenken aufgetreten sind. Das Unternehmen warnt vor möglichen Gesundheitsrisiken: Ein Artikel könnte bei Verschlucken gefährlich werden, während der andere bei der Verwendung bersten und zu Verletzungen führen könnte. Kundinnen und Kunden werden dringend ersucht, die betroffenen Waren unverzüglich in die Filialen zurückzubringen.

Bei dem Produkt „LXGIF DTR NBC Glow Col“ wurden überhöhte Konzentrationen von Strontium (Metall) und Aluminium nachgewiesen. Diese Werte überschreiten die zulässigen Grenzwerte der EU-Verordnung und stellen laut Herstellerangaben ein Gesundheitsrisiko dar, falls Teile des Produkts verschluckt werden. Der Artikel war zwischen Oktober 2024 und März 2025 in den österreichischen Geschäften erhältlich.

Gefährliche Produktmängel

Ein Herstellungsmangel bei der „Wasserballon-Pumpe“ führt zu einem potenziell gefährlichen Druckanstieg während des Pumpvorgangs. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Gerät platzt und Verletzungen verursacht. Diese Pumpe wurde im Zeitraum von Jänner bis September 2023 vertrieben.

Der Einzelhändler fordert alle betroffenen Kunden auf, die Nutzung der Produkte sofort einzustellen und sie in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Primark garantiert eine vollständige Kaufpreisrückerstattung – auch ohne Vorlage eines Kaufbelegs.

Betroffene Artikel

LXGIF DTR NBC Glow Col (Kimball-Nr. 0309401)

Verkaufszeitraum: Oktober 2024 – März 2025

Wasserballon-Pumpe (Kimball-Nr. 5252801)

Verkaufszeitraum: Jänner 2023 – September 2023

