1.000 Euro pro Minute: So teuer sind diese Balkansänger

Tausend Euro pro Minute – so teuer ist Stimmung bei Belgrader Firmenfeiern. Serbische Musikstars lassen sich ihre Auftritte fürstlich entlohnen.

Im Herbst beginnt für Belgrader Unternehmen die Planungsphase der Firmenfeiern zum Jahreswechsel. Die Verantwortlichen legen dabei größten Wert auf exklusive Locations, erstklassige Verpflegung und hochkarätige Unterhaltung. Doch der Wunsch vieler Firmen, bekannte Musikstars für ihre Mitarbeiter zu engagieren, scheitert oft nach den ersten Gesprächen mit den Künstlermanagern.

Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren ist, verlangt der serbische Superstar Zdravko Colic für seine Auftritte 1.000 Euro – pro Minute. Momcilo Bajagic Bajaga und Marija Serifovic bewegen sich preislich in ähnlichen Sphären, mit nur geringfügigen Abweichungen. Seka Aleksic wäre mit weniger als der Hälfte dieser Summe deutlich erschwinglicher, findet aber aufgrund ihres Musikstils kaum Anklang bei den Veranstaltern.

„Bei Zdravko Colic läuft die Uhr – jede Minute kostet tausend Euro. Eine Stunde Performance schlägt also mit 60.000 Euro zu Buche. Bajaga und Marija Serifovic verlangen praktisch dasselbe. Seka hingegen ist mit rund 17.000 Euro vergleichsweise günstig und hat durchaus eine große Fangemeinde, aber ihr musikalisches Genre passt einfach nicht zum Rahmen solcher Veranstaltungen. Viele Unternehmen haben nach dem Preisschock bei den Top-Stars weniger bekannte Künstler kontaktiert – Ivana Selakov beispielsweise. Sie sorgt für ausgezeichnete Stimmung und verfügt über ein perfektes Repertoire für Firmenfeiern“, verrät unser Insider.

Colic bei Hochzeiten

Für Zdravko Colic ist die Enthüllung seiner Honorare nichts Neues. Erst kürzlich forderte er für einen 45-minütigen Hochzeitsauftritt 45.000 Euro. „Cola kann es sich leisten, wählerisch zu sein. Normalerweise tritt er nicht bei privaten Feiern auf, machte hier aber eine Ausnahme. Seine Bedingungen – darunter eine erhöhte Bühne, damit ihm die Gäste nicht zu nahe kommen, keine Songwünsche und keine Fotos mit den Anwesenden – wurden vom Brautpaar und deren Familien ohne Diskussion akzeptiert.

Alles war schnell vereinbart. Die 45.000 Euro für 45 Minuten waren kein Hindernis, da das Paar seine Musik liebt. Ihr erster Tanz erfolgte zu ‚Tebe cuvam za kraj‘. Er präsentierte einige seiner größten Hits, und bei ‚Ti si mi u krvi‘ waren alle zutiefst gerührt. Unmittelbar nach seinem Auftritt verließ er in Begleitung des Sicherheitspersonals die Location“, berichtete damals eine Quelle.

Silvestergagen enthüllt

Während die Honorare für Firmenfeiern bisher weitgehend unter Verschluss blieben, sickern fast jährlich Informationen über die Silvestergagen der Musikstars in Belgrad, auf dem Balkan und in Europa durch. Im vergangenen Jahr berichteten wir, dass Lepa Brena in der Neujahrsnacht um 110.000 Euro reicher wurde, während Aca Lukas und Sasa Matic jeweils 100.000 Euro kassierten. Auch Aco Pejovic ließ sich seinen mehrstündigen Auftritt zum Jahreswechsel mit 80.000 Euro vergüten.

Für den Rutsch ins Jahr 2025 fordert Tea Tairovic bereits 50.000 Euro, während Sloba Radanovic und Miroslav Ilic jeweils 40.000 Euro verlangen. Ihre Kollegin Natasa Bekvalac hat für ihren Auftritt in der Hauptstadt bereits 45.000 Euro ausgehandelt.