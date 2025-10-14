Gage enthüllt: Serbischer Trainer kassiert Gehalt von 70 Chirurgen!

Die Kritik am serbischen Nationaltrainer nimmt zu. Dragan Stojkovic Piksi steht vor allem wegen seines Gehalts im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit. Der ehemalige Nationalspieler Rade Bogdanovic sorgte mit einer brisanten Behauptung für Aufsehen: Piksi soll in seinen vier Amtsjahren satte 11 Millionen Euro kassiert haben.

„Anfangs brachte er frischen Wind, aber das war schnell vorbei. Kein Verband weltweit würde jemanden viereinhalb Jahre lang mit 11 Millionen Euro entlohnen, ohne entsprechende Resultate zu sehen“, polterte Bogdanovic. Um die Dimension dieser Summe zu verdeutlichen, zog der Kritiker einen drastischen Vergleich: Das Gehalt des Nationaltrainers entspreche dem von 70 Spitzenchirurgen der renommierten ersten chirurgischen Abteilung des Klinischen Zentrums Belgrad.

Geheimnisvolle Vertragssumme

Konkrete Zahlen zu Piksis Bezügen liegen allerdings nicht vor. Der serbische Fußballverband hält den Vertrag unter Verschluss. Branchenkenner gehen von einem Jahresgehalt um 1,4 Millionen Euro aus, was bei vierjähriger Amtszeit knapp sechs Millionen Euro ergeben würde – zuzüglich etwaiger Bonuszahlungen. Für serbische Verhältnisse gilt diese Summe als exorbitant, besonders angesichts der ausbleibenden sportlichen Erfolge.

Internationaler Vergleich

Im internationalen Trainerranking zählt Stojkovic dennoch nicht zur absoluten Gehalts-Elite. Eine aktuelle Übersicht zeigt: An der Spitze thront Carlo Ancelotti mit 9,5 Millionen Euro, gefolgt von Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Die zentrale Frage bleibt jedoch: Wer hat Stojkovic ein derart üppiges Salär bewilligt?

Die Diskrepanz zwischen Vergütung und Leistung lässt die wachsende Kritik am Nationaltrainer jedenfalls nachvollziehbar erscheinen.

Top 10-Gehälter der Nationaltrainer

Wenn es um die bestbezahlten Nationaltrainer der Welt geht, gehört Stojković nicht zu den Top 10. Kürzlich wurde eine Liste veröffentlicht, die folgendermaßen aussieht:

Carlo Ancelotti (Brasilien) – 9,5 Millionen Euro Thomas Tuchel (England) – 5,9 Millionen Euro Julian Nagelsmann (Deutschland) – 4,9 Millionen Euro Fabio Cannavaro (Usbekistan) – 4 Millionen Euro Roberto Martínez (Portugal) – 4 Millionen Euro Didier Deschamps (Frankreich) – 3,8 Millionen Euro Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3,5 Millionen Euro Ronald Koeman (Niederlande) – 3 Millionen Euro Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 Millionen Euro Lionel Scaloni (Argentinien) – 2,3 Millionen Euro