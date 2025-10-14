Filialen müsen schließen: Beliebter Schmuckhändler ist pleite

Die Schmuckkette Claire’s Austria steckt in tiefen finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet, was zur Schließung von fast der Hälfte aller Filialen führt. Die Zukunft der beliebten Accessoire-Kette steht auf der Kippe, da bislang kein Investor gefunden wurde.

Das Konkursverfahren wurde bereits im August vom Handelsgericht Wien eingeleitet. Claire’s, bekannt für Modeschmuck, Accessoires und das Angebot des spontanen Ohrlochstechens, geriet zuvor in wirtschaftliche Probleme. Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens waren noch 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 österreichischen Filialen beschäftigt.

Einige Standorte wurden inzwischen geschlossen, darunter die Filiale in der Wien-Innere Stadt und im Einkaufszentrum G3 Gerasdorf. Aktuell werden nur noch jene Geschäfte betrieben, bei denen sich der Abverkauf wirtschaftlich rentiert.

Verbleibende Standorte

Derzeit unterhält die Schmuck- und Modekette nur noch neun Standorte in Österreich, vorwiegend in Einkaufszentren wie der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf, im G3 Gerasdorf und im Donauzentrum Wien. Nach Angaben des Kreditschutzverbandes (KSV) findet in diesen Filialen lediglich ein Abverkauf der Restbestände statt.

Alexander Greifeneder vom KSV erklärte: „Sollte in absehbarer Zeit kein Investor frisches Kapital für eine Fortführung und Sanierung zuschießen, wird das Unternehmen wohl nach erfolgtem Abverkauf zu schließen sein.“

Millionenforderungen

Das Insolvenzverfahren der Claire’s Austria GmbH verschärft sich zusehends. Der Kreditschutzverband informiert, dass Gläubiger beim Handelsgericht Wien Forderungen in Höhe von etwa 1,16 Millionen Euro eingereicht haben.

Von dieser Summe erkannte der Insolvenzverwalter bisher nur rund 371.000 Euro an, während der verbleibende Betrag vorerst nicht anerkannt wurde. Wie viel die Gläubiger letztendlich zurückerhalten werden, bleibt ungewiss.

Der KSV betont, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine seriösen Prognosen über Quoten und die Dauer des Verfahrens möglich sind. Die Schmuckkette erlangte besonders bei jüngeren Zielgruppen Popularität durch ihre kostenlosen Ohrlochstech-Aktionen.

Neben preisgünstigem Schmuck umfasst das Sortiment auch farbenfrohe Artikel wie Haarschmuck, Faschings- und Halloween-Accessoires sowie diverse bunte Glitzerprodukte, darunter Handyhüllen und verschiedenes Alltagszubehör.