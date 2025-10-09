14,5 Millionen Schulden: Welser Baukultur stirbt nach 149 Jahren

Nach 149 Jahren Firmengeschichte zerbricht ein Stück Welser Baukultur. Die Weixelbaumer GmbH muss trotz fünf Generationen erfolgreicher Führung Konkurs anmelden.

Nach fünf Generationen erfolgreicher Unternehmensführung muss die K. & J. Weixelbaumer Baumeister Betriebs-GmbH aus Wels Konkurs anmelden. Das Unternehmen hat beim Landesgericht Wels ein entsprechendes Verfahren beantragt, wie AKV (Alpenländischer Kreditorenverband), Creditreform und KSV1870 bestätigen. Von der Insolvenz sind 102 Mitarbeiter betroffen, deren Löhne und Gehälter bis Ende August 2025 gesichert sind.

Die anhaltend schwache Baukonjunktur, ein massiver Preisverfall und der zunehmende Wettbewerbsdruck haben das Traditionsunternehmen in die Knie gezwungen. Besonders im privaten Objektbau verzeichnete der Betrieb dramatische Auftragsrückgänge. Trotz intensiver Bemühungen, diese Einbußen durch andere Geschäftsbereiche auszugleichen, geriet das Unternehmen in Schieflage.

Ein erheblicher Forderungsausfall führte letztlich zur Zahlungsunfähigkeit.

Finanzielle Situation

Die Insolvenz betrifft etwa 650 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten summieren sich auf rund 14,5 Millionen Euro, wovon etwa 12 Millionen Euro unbesichert sind. Dem stehen Aktiva von 3,5 Millionen Euro gegenüber, wobei das freie Vermögen mit 971.000 Euro beziffert wird.

Im Geschäftsjahr 2023/2024 verzeichnete das Unternehmen einen Jahresverlust von 2,35 Millionen Euro bei einem Bilanzverlust von 1,46 Millionen Euro. Laut Creditreform wird der Betrieb zeitlich begrenzt entsprechend der Teilbetriebsstruktur fortgeführt, was schrittweise zu Teilschließungen führen wird.

Eine Sanierung des Unternehmens ist nicht geplant.

Welser Tradition

Seit seiner Gründung im Jahr 1875 hat das Bauunternehmen K. & J. Weixelbaumer das Stadtbild von Wels entscheidend mitgeprägt. Auf der Unternehmenswebsite wird die lange Tradition hervorgehoben: „Alle Generationen, die das Unternehmen seit Beginn an geleitet haben, handelten im Sinn einer gesicherten Zukunft“.

Diese langjährige Tradition im Rücken ist ein gutes Gefühl, unser Blick richtet sich nach vorne.