Hallmann-Imperium bröckelt: Süba AG muss in den Konkurs

Die Sanierung der Süba AG ist gescheitert. Die Kerngesellschaft der „SÜBA Immobilien Gruppe“, die zum Portfolio des Investors Klemens Hallmann gehört, konnte die im Sanierungsverfahren vereinbarte erste Teilquote von 5 Prozent nicht fristgerecht bis Ende September begleichen.

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilte, muss das Unternehmen nun in den Konkurs gehen. Experten des Verbandes schließen nicht aus, dass in der Folge auch einzelne Tochtergesellschaften in Insolvenzverfahren rutschen könnten. Bereits Mitte August hatte die Hallmann Holding betont, dass sie von der Insolvenz nicht betroffen sei.

Hallmanns Finanzkrise

Auch der Immobilien-Unternehmer Klemens Hallmann selbst befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Gegen den Baulöwen läuft derzeit ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Insgesamt 102 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund 95 Millionen Euro angemeldet. Hallmann bietet seinen Gläubigern eine Quote von 30 Prozent an.

Mit der Verwertung von Vermögenswerten wurde bereits begonnen.