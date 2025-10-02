Vom Traualtar ins Grab: Musiker erfüllt sich letzten Herzenswunsch

Vom Hochzeitsbett ins Grab – der schwerkranke Stefan H. erfüllte sich seinen letzten Wunsch und heiratete seine Elisabeth, bevor er nur zwei Tage später verstarb.

Nur zwei Tage nachdem die bewegende Nachricht bekannt wurde, dass der schwerkranke Stefan H. seiner Partnerin Elisabeth im Uniklinikum Neunkirchen das Jawort gab, ist er nun seiner Krankheit erlegen. Der letzte Herzenswunsch des Mannes erfüllte sich damit kurz vor seinem Ableben.

Nach seinem Tod würdigte der Männergesangsverein St. Egyden am Steinfeld, wo Stefan H. lange Zeit als Chorleiter tätig war, sein musikalisches Vermächtnis. In einem Nachruf betonte der Verein sein besonderes Talent, „moderne Chorliteratur und Popstücke mit klassischem und traditionellem Liedgut zu verbinden“. Die Sängergemeinschaft trauert um einen „außergewöhnlichen Chorleiter, leidenschaftlichen Musiker und wertvollen Menschen.“

Kurze Liebesgeschichte

Die Liebesgeschichte des Paares begann vor zwei Jahren. Nach ihrem Kennenlernen erkrankte Stefan H. schwer, und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Dennoch gelang es ihm noch, den Bund fürs Leben mit seiner Partnerin zu schließen, bevor er verstarb.