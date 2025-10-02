Blutige Rückkehr: 15-Jähriger schlägt mit Hammer auf Mitschüler ein

Mit einem Hammer bewaffnet kehrte er an seine alte Schule zurück und verletzte zwei Jugendliche. Der 15-jährige Angreifer wurde nach der Attacke sofort festgenommen.

Ein 15-Jähriger hat am Donnerstagmorgen auf dem Gelände seiner früheren Schule in Friedberg zwei 14-jährige Mittelschüler mit einem Hammer attackiert. Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der jugendliche Angreifer wurde unmittelbar nach der Tat von Polizeikräften gefasst. Die Hintergründe der Gewalttat sind derzeit noch ungeklärt, wie ein Sprecher der Polizei bekannt gab.

Der Vorfall spielte sich unmittelbar vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof der Mittelschule ab. Die Behörden reagierten mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen. Teile des Schulgeländes wurden abgeriegelt. Obwohl auch ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, kam dieser letztendlich nicht zum Einsatz.

⇢ Messer-Attacke in Bibliothek: Frau sticht zwei Jugendliche nieder



Schnelle Festnahme

Der Tatverdächtige, der selbst einst die Mittelschule besucht hatte, versuchte nach dem Angriff zu fliehen, konnte jedoch rasch von den Einsatzkräften gestellt werden. Über soziale Netzwerke teilte das Polizeipräsidium Augsburg mit, dass der Schulbetrieb fortgesetzt wird und keine Gefährdung für die Öffentlichkeit besteht. Die Ermittler befragten am Tatort mehrere Augenzeugen.

Die Stadt Friedberg mit ihren rund 30.000 Einwohnern liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Augsburg.