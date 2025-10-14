Darum solltet ihr kein Nasenspray vom letzten Jahr verwenden!

Die kleine Sprühflasche aus dem Badezimmerschrank kann zum Risiko werden. Bei Nasensprays lauert eine Gefahr, die viele unterschätzen.

Während der Erkältungs- und Grippezeit greifen viele Menschen bei verstopfter Nase zu Nasensprays als schnelle Lösung. Die Versuchung ist groß, einfach das Fläschchen vom letzten Infekt wiederzuverwenden – doch genau das kann kontraproduktiv sein und die Beschwerden sogar verschlimmern. Der Grund liegt in der direkten Kontamination des Sprays: Bei jeder Anwendung kommt die Sprühflasche mit den Viren und Bakterien in der Nasenschleimhaut in Berührung.

Diese Krankheitserreger können sich am Sprühkopf ansammeln und bei späterer Verwendung eine neue Infektion verursachen. Experten empfehlen daher, ein Nasenspray nach Anbruch nur für wenige Wochen zu nutzen, da danach das Risiko einer Keimbelastung deutlich ansteigt. Auch das Teilen von Nasensprays mit Familienmitgliedern sollte vermieden werden, um die Übertragung von Erregern zu verhindern.

Die beste Lösung: Gebrauchte Nasensprays nach einer Erkrankung entsorgen.

Andere Medikamente

Anders als bei Nasensprays verhält es sich mit vielen anderen Medikamenten. Schmerztabletten oder Erkältungssalben können in der Regel problemlos über die gesamte Erkältungssaison hinweg verwendet werden, solange sie das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten haben. Selbst nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums besteht bei diesen Präparaten meist kein Gesundheitsrisiko – lediglich die Wirksamkeit kann mit der Zeit nachlassen.

Bei Nasensprays gelten jedoch strengere Vorsichtsmaßnahmen aufgrund des erhöhten Kontaminationsrisikos.

Hausapotheke pflegen

Ein regelmäßiger Check der Hausapotheke trägt wesentlich zur Gesundheitsvorsorge bei. Hilfreich ist es, das Öffnungsdatum direkt auf den Verpackungen oder Fläschchen zu notieren. Abgelaufene oder bereits geöffnete Präparate sollten konsequent aussortiert und fachgerecht entsorgt werden – entweder in der Apotheke oder im Restmüll.

Diese einfache Routine gewährleistet, dass die Hausapotheke stets sicher und auf dem aktuellen Stand bleibt.