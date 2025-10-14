Schock in Vorarlberg: 78-Jährige getötet – eigene Tochter in Haft

In einer Wohnung in Mäder wurde am Sonntag eine 78-jährige Frau tot aufgefunden. Die Polizei, die zum Fundort gerufen worden war, leitete umgehend Ermittlungen ein. Wie die bisherigen Untersuchungen und die gerichtsmedizinische Obduktion nahelegen, kam die Seniorin durch Ersticken ums Leben.

Tochter festgenommen

Im Fokus der Ermittler steht nun die 56-jährige Tochter des Opfers. Die Frau gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig und wurde am Dienstag festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Festnahme an.

Am Dienstagnachmittag dauerten sowohl die Ermittlungsarbeiten als auch die Befragung der Tatverdächtigen durch Beamte des Landeskriminalamts Vorarlberg noch an.

