Cobra-Razzia auf Bauernhof: 15 Verdächtige bei illegalem Waffenhandel

Schwerbewaffnete Cobra-Einheiten umstellten ein Gehöft in Adlhaming, wo 15 Personen mit Waffen angetroffen wurden. Die Verdächtigen sprechen von einer Verkaufsbörse.

Bei einem Großeinsatz in Adlhaming, einem Ortsteil der Gemeinde Vorchdorf, haben Spezialeinheiten der Polizei mehrere Schusswaffen beschlagnahmt. Die Beamten stellten sowohl registrierte als auch nicht registrierte Gewehre sicher. Ein Anwohner berichtete von Schussgeräuschen in der Umgebung. Die Behörden nahmen mehrere Tatverdächtige vorläufig fest. Die polizeilichen Untersuchungen dauern an.

Die Gemeinde Vorchdorf im Salzkammergut wurde am Samstagnachmittag Schauplatz eines umfangreichen Polizeieinsatzes. Auslöser war die Meldung über eine Person, die in der Ortschaft Adlhaming mit einem Gewehr gesichtet worden war. Daraufhin rückten Spezialeinheiten der Cobra (Polizei-Spezialeinheit) aus Oberösterreich und Salzburg mit Einsatzfahrzeugen zum Tatort aus. Ein ortsansässiger Landwirt gab an, Schüsse gehört zu haben.

Massiver Polizeieinsatz

Die Spezialeinheiten näherten sich in voller Schutzausrüstung und schwer bewaffnet dem Einsatzgebiet, dessen Zugangswege weiträumig abgesperrt worden waren. Die Operation wurde durch zwei Hubschrauber aus der Luft unterstützt, die das Gelände nach verdächtigen Personen absuchten. Auch Rettungskräfte wurden nach Adlhaming beordert.

Waffenbörse aufgedeckt

Nach Informationen der „Krone“ hatten sich etwa 15 Personen auf einem Gehöft versammelt und in ihren Fahrzeugen Waffen transportiert. Bei den sichergestellten Objekten soll es sich hauptsächlich um registrierte und nicht registrierte Gewehre handeln. Die Verdächtigen gaben an, eine Verkaufsbörse für Waffen durchgeführt zu haben. Einige Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ob tatsächlich Schüsse abgefeuert wurden, wird derzeit noch untersucht.

Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten.