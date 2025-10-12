Schock in Belgrad: Stojkovic wirft nach Albanien-Debakel das Handtuch

Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Albanien zieht Serbiens Nationaltrainer Stojkovic die Konsequenzen und wirft das Handtuch – mitten im WM-Qualifikationskampf.

Der serbische Fußball-Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat nach der 0:1-Heimpleite gegen Albanien in der WM-Qualifikation am Samstag seinen Hut genommen. „Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür“, erklärte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac. „Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen.“ Das Ergebnis sei „wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet“, räumte er ein.

Der frühere Mittelfeldstratege teilte zudem mit, dass er sein Rücktrittsgesuch bereits beim Präsidenten und Generalsekretär des serbischen Verbands eingereicht habe. „Ich werde nicht nach Andorra reisen, um die Mannschaft zu betreuen.“ Die Serben bestreiten dort am Dienstag ihre nächste Qualifikationspartie.

Serbiens Tabellensituation

In der Gruppe K rangiert das Team derzeit auf Platz drei hinter England und Albanien. Der Rückstand auf die Albaner beträgt bei einem Spiel weniger vier Zähler.

Der 60-jährige Stojkovic stand seit 2021 an der Seitenlinie der serbischen Auswahl. Im März dieses Jahres setzte er sich mit seinem Team im Nations-League-Play-off gegen Österreich durch – nach einem 1:1 in Wien folgte ein 2:0-Heimsieg in Belgrad.

Ein Testspiel im Juni 2024 in Wien endete mit einer 1:2-Niederlage gegen die Österreicher.

