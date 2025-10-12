Österreicher rast mit Motorboot in Segler – Frau stirbt

Mit voller Wucht krachte ein Motorboot in ein Segelschiff auf dem Bodensee. Die dramatische Kollision endete für eine deutsche Urlauberin tödlich.

Ein schwerer Schiffsunfall forderte am 11. Oktober 2025 auf dem österreichischen Teil des Bodensees ein Todesopfer. Gegen 15.35 Uhr prallte ein mit vier Österreichern besetztes Motorboot mit hoher Geschwindigkeit auf ein Segelboot, in dem sich zwei deutsche Staatsangehörige befanden.

Die Wucht des Aufpralls ließ das Segelboot kentern und führte zu dessen vollständiger Zerstörung. Der männliche Insasse des Segelbootes konnte sich durch einen Sprung ins Wasser retten. Seine Begleiterin erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde später treibend im Wasser entdeckt.

Tödlicher Ausgang

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Wiederbelebungsversuchen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben körperlich unverletzt, standen jedoch unter Schock und wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Großer Rettungseinsatz

An der Rettungsaktion beteiligten sich die Feuerwehrboote „Föhn“ und „Pfänder“, die Wasserrettungsboote „V-9“ und „V-112“, das Polizeiboot „V-20“ sowie der Rettungshubschrauber „C8“. Feuerwehr und Polizei übernahmen anschließend die Bergung und den Abtransport der havarierten Wasserfahrzeuge.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.