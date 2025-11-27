Diskonter-Entscheidung: Weniger Shopping-Zeit an Feiertagen

Die Weihnachtszeit naht, und mit ihr kommt auch der alljährliche Einkaufstrubel in den Supermärkten. Hofer reagiert darauf mit einem angepassten Zeitmodell für Dezember: Der Diskonter verkürzt die Öffnungszeiten an den Feiertagen, um sowohl den Kunden entspanntere Einkaufsmöglichkeiten zu bieten als auch den Mitarbeitern mehr Familienzeit zu ermöglichen. Laut Unternehmensangaben profitieren damit beide Seiten von der Regelung.

Für eine reibungslose Einkaufsplanung sollten Kunden die Sonderöffnungszeiten an den Feiertagen berücksichtigen. Am Montag, dem 8. Dezember (Maria Empfängnis), öffnen die Hofer-Filialen von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Der Diskonter betont, dass Kunden dadurch zum Wochenauftakt wie gewohnt aus einem umfangreichen Sortiment zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis wählen können.

Feiertagsregelung Dezember

Die Belegschaft des Lebensmittelhändlers steht auch an Heiligabend und Silvester bereit: Am 24. Dezember empfangen die Filialen Kunden von 7:00 bis 13:00 Uhr, während am 31. Dezember bis 15:00 Uhr eingekauft werden kann. Diese reduzierten Zeiten sollen einerseits ausreichend Einkaufsgelegenheiten bieten und andererseits den Mitarbeitern ermöglichen, die besonderen Tage im Kreis von Familie und Freunden zu verbringen.

Der erste Weihnachtsfeiertag bleibt österreichweit kauffreier Tag – alle Hofer-Filialen bleiben geschlossen. Am Stefanitag (26. Dezember) sowie am Neujahrstag öffnen ausschließlich jene Standorte, die aufgrund ihrer Lage in touristischen Gebieten eine Sondergenehmigung für Feiertagsöffnungen besitzen.

Sortiment gesichert

Ungeachtet der eingeschränkten Öffnungszeiten sichert Hofer zu, dass das Sortiment vollständig bestückt bleibt: Weihnachtsspezialitäten, Süßigkeiten, Geschenkartikel und Silvestersnacks sollen in gewohnter Vielfalt verfügbar sein – dennoch empfiehlt der Händler, rechtzeitig einzukaufen.