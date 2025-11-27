Basketball-Schock: College-Star stirbt auf dem Spielfeld

Ethan Ditch, Basketballspieler am Connors State College in Warner (Oklahoma), ist am Donnerstag den Folgen einer Kopfverletzung erlegen. Der Athlet hatte die Verletzung während eines Spiels gegen das Grayson College in Texas erlitten, wie die Hochschule mitteilte. Nähere Umstände zum Unfall sind bislang nicht bekannt. Als Reaktion auf den Trauerfall hat Connors State die kommenden zwei Begegnungen abgesagt.

In einer bewegenden Mitteilung würdigte die Hochschule ihren verstorbenen Spieler: “Ethan verkörperte das Wesen eines echten Cowboys – er schätzte harte Arbeit und lebte für sein Team.” Während die gesamte College-Gemeinschaft mit ihrer Trauer ringt, sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden.

Ehrende Worte

Bill Muse, Sportdirektor und Cheftrainer, fand in einer Stellungnahme ehrende Worte: “Ethan Ditch war ein Spieler, den sich jeder Coach in seiner Mannschaft wünscht. Er glänzte sowohl sportlich als auch akademisch und kannte den Wert harter Arbeit. Sein Lächeln offenbarte sein großes Herz. Er war ein Mensch mit Charakter und ein vorbildlicher Teamkollege. Unsere Gedanken und Gebete begleiten Ethans Familie, seine Freunde und unser Team in dieser niederschmetternden Situation.”

Sportliche Erfolge

Der Kapitän der Mannschaft hatte in der laufenden Saison durchschnittlich 11 Punkte und 9,4 Rebounds pro Partie erzielt. In der vergangenen Spielzeit führte er sein Team bis ins Finale der NJCAA (Nationale Juniorcollegevereinigung).

In der vergangenen Spielzeit führte er sein Team bis ins Finale der NJCAA (Nationale Juniorcollegevereinigung).