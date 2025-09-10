EU greift durch: Sanktionen gegen israelische Hardliner geplant

Die EU-Kommission hat bereits im Mai 2025 ein umfassendes Hilfspaket in Höhe von 1,6 Milliarden Euro für die palästinensische Bevölkerung und die Palästinensische Autonomiebehörde für den Zeitraum 2025–2027 beschlossen. 310 Millionen Euro wurden direkt für das laufende Jahr zur Verfügung gestellt. Von der Leyen hatte bereits im August öffentlich einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza gefordert und die bedingungslose Freilassung aller Geiseln sowie einen uneingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfe verlangt. Die EU-Kommissionspräsidentin betonte dabei, dass die Union weiterhin an der Zwei-Staaten-Lösung festhält und keine Zwangsvertreibung der palästinensischen Bevölkerung akzeptiert.
