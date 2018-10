Ex-Miss Austria Daniela Zivkov bekommt Krone zurück

In der gesamten 90-jährigen Geschichte der Misswahlen in Österreich wurde zum ersten Mal die Krone aberkannt. Die Balkan-Schönheit Živković soll gegen den Vertrag verstoßen haben. Nun kam es zu einer Wende im Fall Živković.

Daniela Živković wurde vor wenigen Wochen vom Miss Austria-Unternehmensanwalt Dr. Bernhard Gumpoldsberger und dem Geschäftsführers Jörg Rigger darüber informiert, dass ihr der Titel und die Krone mit sofortiger Wirkung aberkannt werden (KOSMO hat berichtet).

Die Entscheidung sei dem Unternehmen nicht leicht gefallen, jedoch habe Živković gegen einige Punkte des Vertrages verstoßen. Sie sei mehrmals über die Vertragsinhalte aufgeklärt und abgemahnt worden sein. Nichtsdestotrotz soll sie nicht nur einmal einen Vertragsbruch begangen haben. Gegen welche Inhalte sie genau verstoßen hat, ist nicht bekannt.

Lesen Sie auch: „The Voice of Germany“: Blinde Kroatin reißt alle von den Stühlen! (VIDEO) Sonntagabend betrat eine ganz besondere Kandidatin die „The Voice of Germany“- Bühne und riss alle vier Juroren von den Stühlen.

Daniela Živković habe von der Aberkennung selbst erst aus den Medien erfahren und zeigte sich bestürzt. Um ihre Sicht dieser Situation darzulegen, verfasste sie einen Post auf Facebook: „Es gab weder eine schriftliche Abmahnung bis gestern noch habe ich meines Wissens gegen einen der Punkte dieses Lizenzvertrages verstoßen. Für mich scheint es jetzt leider so dass ich in einen privaten Feldzug des MAC GF Jörg Rigger gegen seine Exfrau Nicole Kern geraten bin, die als Lizenznehmerin das Bundesland OÔ seit 2 Jahren betreut.“

Titel und Krone aberkannt

Nach dem Streit um den Lizenzvertrag zwischen Rigger und Zivkov wurde der Ex-Miss tatsächlich beides aberkannt. Das edle Schmuckstück ging an den Sponsor, Karl Bötel von BK-Crystals, zurück, berichtet Kurier. Dieser entschied sich jedoch die Krone der ursprünglichen Besitzerin zurückzugeben. Die OÖ Missen-Macherinnen Janin Baumann und Nicole Kern haben somit im Rahmen des ersten Castings der Wahl zur Miss Oberösterreich 2019 auf Schloss Lamberg die Krone wieder auf Zivkovs Kopf gesetzt.

„Denn einmal Miss immer Miss“

BK-Crystals wird keine Miss Austria Titelträgerinnen mit glitzernden Kronen ausstatten, teilte Karl Bötel auf Facebook mit: „BK-Crystals sieht zum momentanen Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr auf weitere Zusammenarbeit bzw. Sponsoring in irgendeiner Form mit der MAC (Miss Austria Corporation – Anm. d. Red.) unter der jetzigen Führung.“ Des Weiteren betonte er, dass dies nicht die Lizenznehmer aus den Bundesländern betrifft, sowie auch „die ehemaligen Miss Austrias weiterhin meine volle glitzernde Unterstützung haben. Egal wie lange sie diesen Titel trugen! Denn einmal Miss immer Miss!“ Er zeigte sich über die Aberkennung des Titels bestürzt: „Ich persönlich kann nicht verstehen, dass man mit einem jungen, motivierten Menschen so etwas macht, so ne Schlammschlacht vom Zaun bricht, aber das ist meine persönliche Meinung.“