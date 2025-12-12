Expansion in Osteuropa: Post greift nach 50-Millionen-Unternehmen

Logistik-Coup in Südosteuropa: Die Austrian Post übernimmt 70 Prozent des E-Commerce-Spezialisten euShipments und baut damit ihr internationales Netzwerk strategisch aus.

Die Austrian Post hat einen endgültigen Vertrag zur Übernahme von 70 Prozent der Anteile an euShipments.com AD unterzeichnet. Das Unternehmen gilt als führender integrierter Anbieter für grenzüberschreitende Zustellung und Fulfillment in Südost- und Osteuropa. Durch diese Akquisition erweitert euShipments seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa, wobei auch ein etablierter kroatischer Fulfillment-Betreiber in das Netzwerk integriert wird. Im Zuge dieser Entwicklung wurde Pick&Pack vollständig in euShipments Croatia umbenannt – eine Verbindung lokaler Expertise mit der internationalen Logistikinfrastruktur von euShipments, die Online-Händlern einen verbesserten Service bieten soll.

Das Unternehmen rechnet mit einem Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro in vier europäischen Schlüsselmärkten: Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Slowakei, wobei die Reichweite in der gesamten CEE/SEE-Region deutlich größer ist. Das Geschäftsmodell von euShipments ist auf innovative E-Commerce-Logistiklösungen ausgerichtet, die speziell für die Bedürfnisse von Internethändlern entwickelt wurden. Dabei nutzt das Unternehmen eine starke Kombination aus einem der größten regionalen Fulfillment-Netzwerke, leistungsfähigen Kapazitäten für grenzüberschreitende Lieferungen und einer robusten IT-Infrastruktur.

Strategische Expansion

In den vergangenen zwei Jahren verfolgte euShipments.com eine gezielte Übernahmestrategie, die zu vier strategischen Akquisitionen in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und der Slowakei führte. Diese Expansion stärkte die operative Reichweite und die regionalen Logistikkapazitäten des Unternehmens erheblich, was den Kunden herausragende betriebliche Effizienz ermöglicht und die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens weiter ankurbelte. Das 2012 von Lora Dimitrova (heute Aktionärin und IT Product Owner) und Svetlozar Dimitrov (heute Aktionär und CEO) gegründete Unternehmen euShipments.com unterstützt seine Kunden bei der Steuerung des gesamten Logistikzyklus – vom Fulfillment über nationale und grenzüberschreitende Lieferungen bis hin zu Mehrwertdiensten wie Retourenmanagement, Nachnahmelösungen und IOSS-Diensten.

Online-Händler können über einen einzigen Handelsvertrag, eine Integration und eine Schnittstelle auf das komplette Logistikportfolio von euShipments.com zugreifen. Etwa 1.300 Nutzer vertrauen auf die Expertise des Unternehmens, das sieben eigene E-Fulfillment- und grenzüberschreitende Einrichtungen in sechs Ländern in Südost- und Osteuropa betreibt und mit mehr als 60 Last-Mile-Zustellpartnern in ganz Europa kooperiert, wobei über 800 verschiedene Zustellmethoden angeboten werden. “In der heutigen E-Commerce-Umgebung erwarten unsere Kunden kontinuierlich Höchstleistungen von ihren Partnern und Dienstleistern. Geleitet von diesen hohen Anforderungen und sich wandelnden Kundenbedürfnissen sehen wir nur einen Weg nach vorne – uns täglich operativ und technologisch weiterzuentwickeln”, erklärt Lora Dimitrova, Mitgründerin und IT Product Owner von euShipments.com.

“Der Erfolg von euShipments basiert auf einer konsequenten Kundenorientierung. Durch aktives Zuhören konnten wir neue Dienstleistungen, Liefermethoden und Marktabdeckungen entwickeln, die den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Gemeinsam mit der Austrian Post beginnen wir nun ein neues Kapitel der Entwicklung und des Wachstums. Diese strategische Partnerschaft wird unsere regionale Position stärken, unser Dienstleistungsportfolio und -netzwerk erweitern und unsere Effizienz steigern – damit unsere Kunden noch wettbewerbsfähiger werden und grenzenlos online verkaufen und liefern können”, betont Svetlozar Dimitrov, Mitgründer und CEO von euShipments.com.

Starke Partnerschaften

Im Jahr 2022 beteiligte sich BlackPeak Capital, ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Growth-Equity-Investitionen in der CEE/SEE-Region, an euShipments.com, um die Gründer in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen. Der Fonds wird von namhaften institutionellen Investoren getragen, darunter der Europäische Investitionsfonds (EIF), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und die International Finance Corporation (IFC). Während der Zusammenarbeit mit euShipments.com arbeitete BlackPeak Capital eng mit den Gründern und dem Managementteam zusammen, um eine führende integrierte Plattform für E-Commerce-Paketlogistik und Fulfillment in Südosteuropa aufzubauen.

“euShipments.com zeigt beispielhaft, was ein starkes Team mit der richtigen Unterstützung und einer klaren Vision erreichen kann. Wir sind stolz auf und dankbar für Sveto, Lora und das gesamte Managementteam für die Fortschritte seit 2022. Wir sind überzeugt, dass das neue Kapitel mit der Austrian Post zahlreiche Möglichkeiten für die weitere Expansion bieten wird“, kommentiert Angel Stefanov, Partner bei BlackPeak Capital.

Matej Javorek, Stefan Popa und Ondrej Holik – die Gründer der von euShipments.com übernommenen Unternehmen – werden weiterhin euShipments Kroatien, euShipments Rumänien und euShipments Slowakei leiten. Sie bleiben wie bisher die treibenden Kräfte hinter der Entwicklung der Marke euShipments.com und ihrer Dienstleistungen in ihren jeweiligen Märkten und Regionen. Nach Unternehmensangaben wird euShipments.com nach Abschluss der Transaktion als selbständige Einheit der Austrian Post weitergeführt, wobei das bestehende Geschäftsmodell ausgebaut wird, um alle bestehenden Geschäftskooperationen zu stärken und den E-Commerce-Kunden eine noch höhere Servicequalität und eine breitere geografische Reichweite zu bieten.

Die Austrian Post zählt zu den etablierten europäischen Logistikgruppen und ist führender Anbieter von Post-, Paket- und Logistikdienstleistungen in Österreich. Mit Geschäftstätigkeit in 13 Ländern und einer Marktreichweite von mehr als 150 Millionen Verbrauchern stellt die Austrian Post einen starken strategischen Partner für euShipments.com dar.

“Durch diese Akquisition stärken wir unsere regionale Präsenz in Südost- und Osteuropa und erweitern gleichzeitig unser Angebot an internationalen E-Commerce-Lösungen”, erklärt Peter Umundum, Vorstandsmitglied für die Paket & Logistik Division.