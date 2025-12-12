Energiedrink-Betrug: Bosnische Beamte entlarven 70.000 Red Bull-Fälschung

Bosnische Zollbehörden stoppen Großlieferung gefälschter Red Bull-Dosen. Ein aufmerksamer Einsatz der bosnischen Zollbeamten hat den Verkauf von knapp 70.000 gefälschten Red Bull-Dosen verhindert.

Am Grenzübergang Gradiška schöpften Mitarbeiter der Verwaltung für indirekte Besteuerung Verdacht bei einer Lieferung, die angeblich das bekannte Energiegetränk enthielt. Die beschlagnahmte Ware hätte auf dem Markt einen Wert von rund 88.740 Euro erzielt.

Verdacht bei Kontrolle

Die Beamten wurden während der routinemäßigen Einfuhrkontrolle misstrauisch, als sie die mit dem RED BULL-Logo versehenen Getränkedosen genauer unter die Lupe nahmen. Zur Klärung der Echtheit kontaktierten sie umgehend den offiziellen Markenvertreter in Bosnien und Herzegowina, der die Fälschung bestätigte.

Wie aus einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite der Behörde hervorgeht, stammten die insgesamt 69.600 gefälschten Energydrink-Dosen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die gesamte Lieferung wurde vorläufig sichergestellt und vom Markt ferngehalten.