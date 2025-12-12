Mit Knie-Prothese zum Sensationssieg – Vonn lässt Ski-Elite staunen

Lindsey Vonn hat die erste Abfahrt des Winters in St. Moritz für sich entschieden und damit ein spektakuläres Comeback gekrönt. Die 41-jährige Amerikanerin raste mit nahezu einer Sekunde Vorsprung ins Ziel und ließ die Konkurrenz um die zweitplatzierte Österreicherin Magdalena Egger deutlich hinter sich. Mirjam Puchner komplettierte das Podium auf Rang drei. Für die Ausnahmeathletin bedeutet dieser Triumph den 83. Weltcupsieg ihrer Karriere und gleichzeitig den ersten seit März 2018, als sie im schwedischen Åre ganz oben auf dem Treppchen stand.

Beeindruckende Form

Die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 hatte in der vergangenen Saison ihre Rückkehr in den Weltcupzirkus gegeben. Trotz einer Teilprothese im Knie zeigt sich die Abfahrtsspezialistin in beeindruckender Verfassung. Bereits vor den Rennen in St. Moritz hatte Vonn selbstbewusst ihre gute Form angekündigt.

Seit dem Sommer wird die US-Amerikanerin vom ehemaligen norwegischen Skistar Aksel Lund Svindal unterstützt, der ihr Trainerteam verstärkt.

Olympia-Ambitionen

In der letzten Saison ihrer beeindruckenden Laufbahn hat die vierfache Gesamtweltcupsiegerin noch ein großes Ziel vor Augen.

Bei den Olympischen Winterspielen, die im Februar in Italien stattfinden, will Vonn ihrer umfangreichen Medaillensammlung ein weiteres Edelmetall hinzufügen.