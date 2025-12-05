Horror-Sturz bei Weltcup-Abfahrt: Ski-Talent verliert Helm und Saison

Dramatische Szenen bei der Weltcup-Abfahrt: Sloweniens Ski-Hoffnung Rok Aznoh krachte mit voller Wucht ins Fangnetz. Die Diagnose trifft den 23-Jährigen hart.

Der slowenische Skifahrer Rok Aznoh hat sich bei einem dramatischen Sturz während der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek (USA) schwer verletzt. Beim 23-jährigen Ex-Juniorenweltmeister diagnostizierten Ärzte einen Kreuzbandriss sowie eine Meniskusverletzung, wie aus Medienberichten hervorgeht. Die zunächst befürchteten schweren Kopfverletzungen bestätigten sich glücklicherweise nicht.

⇢ Tormaschine Moser führt Österreichs Nachwuchs zur Sensations-WM



Dramatischer Unfall

Der mit Startnummer 58 gestartete Aznoh war mit hoher Geschwindigkeit ins Fangnetz gekracht, wobei sein Helm abgerissen wurde. Nach dem Aufprall blieb der Slowene bewegungslos liegen und musste von Rettungskräften mit dem Akja ins Zielgelände transportiert werden.