Sechs Tage Warten: Polizist bewachte Dieb bis zum goldenen “Stuhlgang”

Die neuseeländische Polizei hat einen wertvollen Schmuckanhänger zurückerhalten, nachdem ein Dieb das Stück verschluckt hatte. Die Beamten warteten geduldig sechs Tage lang, bis das diamantenbesetzte Miniatur-Fabergé-Ei auf natürlichem Weg wieder zum Vorschein kam.

“Die Polizei kann bestätigen, dass der Anhänger wiedererlangt wurde”, lautete die offizielle Mitteilung vom Freitag. “Er befindet sich jetzt in Polizeigewahrsam.”

Um den Erfolg der ungewöhnlichen Beweissicherung zu gewährleisten, wurde ein Polizist speziell zur Überwachung des Täters abkommandiert. Der Dieb hatte das kostbare Schmuckstück, dessen Wert bei etwa 17.000 Euro liegt, in einem Juweliergeschäft in Auckland verschluckt. Allerdings konnte er noch vor einer möglichen Flucht festgenommen werden.

Bond-Inspiriertes Schmuckstück

Das besondere Diebesgut ist ein grünes Fabergé-Ei, das als Sonderedition vom James-Bond-Film “Octopussy” inspiriert wurde. Das Schmuckstück zeichnet sich durch goldene, mit Diamanten verzierte Ornamente aus.

Im Inneren birgt es einen kleinen goldenen Oktopus.