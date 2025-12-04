19.000 Dollar im Verdauungstrakt: Polizei wartet auf goldenes “Beweismittel”

Ein goldenes Fabergé-Ei verschwindet auf ungewöhnliche Weise: In Auckland verschluckte ein Dieb den wertvollen Schmuckanhänger direkt im Juweliergeschäft.

In Auckland muss sich ein 32-Jähriger wegen eines ungewöhnlichen Diebstahls verantworten. Der Mann soll in einem Juweliergeschäft einen mit Edelsteinen besetzten Fabergé-Ei-Anhänger aus Gold entwendet und anschließend verschluckt haben. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Auckland, wie Inspektor Grae Anderson von der neuseeländischen Polizei mitteilte.

Nach Alarmierung durch das Personal trafen Polizeibeamte innerhalb weniger Minuten ein und nahmen den Verdächtigen noch im Geschäft fest. Bis zu seinem Gerichtstermin am 8. Dezember bleibt der Mann in Untersuchungshaft.

Wie Anderson am Mittwoch in einer weiteren Erklärung bekannt gab, wurde der Festgenommene medizinisch untersucht und steht unter ständiger Beobachtung durch einen Polizeibeamten. “Aufgrund unserer Fürsorgepflicht und der besonderen Umstände dieses Falls setzen wir die Überwachung fort”, erklärte Anderson. Das verschluckte Beweisstück sei bislang nicht wieder aufgetaucht.

Wertvolles Schmuckstück

Bei dem gestohlenen Schmuckstück handelt es sich laut Gerichtsakten, die Radio New Zealand einsehen konnte, um einen “Fabergé James Bond Octopussy Ei-Anhänger” im Wert von 33.585 Neuseeland-Dollar (umgerechnet etwa 19.300 US-Dollar). Der Anhänger besteht nach Angaben der Fabergé-Website aus 18-karätigem Gelbgold mit grünem Guilloché-Email (spezielle Gravurtechnik) und ist mit 60 weißen Diamanten sowie 15 blauen Saphiren verziert.

Im Inneren verbirgt sich eine kleine Oktopusfigur aus 18-karätigem Gold mit zwei schwarzen Diamanten als Augen.

Fabergés Bedeutung

Das 1842 in St. Petersburg gegründete Schmuckhaus Fabergé erlangte weltweite Berühmtheit. Erst am Dienstag wurde eines der 50 kaiserlichen Eier, die Fabergé für die russischen Zaren Alexander III. und Nikolaus II. anfertigte, für 22,9 Millionen Pfund (30,2 Millionen US-Dollar) versteigert – ein neuer Auktionsrekord für Werke des Juweliers.

In den vergangenen 23 Jahren war kein solches Ei mehr zur Versteigerung angeboten worden. Das nun verkaufte “Winterei” zählt zu nur sieben Exemplaren in Privatbesitz, während die übrigen entweder als verschollen gelten oder sich in öffentlichen Einrichtungen und Museen befinden.

