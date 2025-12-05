Abschuss eines Wolfs in Kärnten – warum war es nötig?

Nächtliche Begegnung mit fatalen Folgen: Ein Wolf kreuzte die B111 bei Köstendorf, ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Für das Raubtier endete der Unfall tödlich.

In der Nacht auf Freitag kam es bei Köstendorf nahe St. Stefan im Gailtal (Kärnten) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Wolf. Der 56-jährige Lenker aus dem Bezirk Hermagor konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Tier die B111 überquerte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der verletzte Wolf von der Unfallstelle.

Kurze Zeit später entdeckte ein Jäger das schwer verletzte Tier in der Nähe und musste es aufgrund der Schwere seiner Verletzungen von seinem Leid erlösen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten bekannt gab, entstand am Fahrzeug ein Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Wachsende Wolfsproblematik

In Kärnten sorgen Wölfe seit längerem für Probleme – seit 2022 sollen die Raubtiere in der Region rund 700 Nutztiere gerissen haben.