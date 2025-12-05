Robbenbaby stürmt Bar – wer zahlt die Drinks?

Die Tierwelt sorgt derzeit für ungewöhnliche Schlagzeilen: Während in den USA ein Waschbär durch übermäßigen Alkoholkonsum auffiel, verirrte sich in Neuseeland ein Robbenjunges in eine Gaststätte – deutlich vor Erreichen des Trinkführerscheins.

Im neuseeländischen Lokal “Sprig & Fern The Meadows” löste der unerwartete Besuch eines winzigen Robbenbabys Begeisterungsstürme aus. Mitinhaberin Bella Evans hielt den kleinen Eindringling zunächst für einen Hund, der zwischen den Gästen umhertappte. Erst bei genauerem Hinsehen erkannte sie, dass es sich um einen jungen Seehund handelte, der zielstrebig die Sanitäranlagen ansteuerte.

Nachdem Videoaufnahmen des pelzigen Besuchers im Internet Furore machten, kommentierte CNN scherzhaft, der kleine Meeresbewohner sei eindeutig zu jung für den legalen Alkoholgenuss. Das Robbenbaby suchte schließlich Unterschlupf unter dem Geschirrspüler und wartete dort auf Unterstützung.

Gelungene Rettung

Die Rettungsaktion gelang mit vereinten Kräften: Ein Gast stellte eine Hundebox zur Verfügung, während das Personal den kleinen Seehund mit Lachsstückchen anlockte. Anschließend übernahmen Experten vom “Department of Conservation” den ungewöhnlichen Kneipengast und brachten ihn zur Rabbit Island, einem bekannten Aufzuchtgebiet für Robben in Neuseeland.

Nun bleibt nur zu hoffen, dass der mittlerweile auf den Namen “Fern” getaufte Jungtier bald wieder mit seiner Familie vereint wird.