Feuerwehr-Einsatz: Biberratte steckte zwischen Gitterstäben fest

Zwischen Gitterstäben gefangen – eine Biberratte sorgte für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Schwechat. Die Rettungsaktion endete mit einem Happy End.

Am Montag sorgte eine Biberratte (Nutria) für Aufregung bei einem Einfamilienhaus in Schwechat, als sie versuchte, durch die Gitterstäbe eines Einfahrtstors zu schlüpfen. Das Tier blieb jedoch stecken und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Hausbewohner handelten prompt und alarmierten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat rückten umgehend aus, um dem in Not geratenen Tier zu helfen. Mit gezieltem Vorgehen befreiten sie die Biberratte aus ihrer Zwangslage. Anschließend fingen die Helfer das Wildtier behutsam mit einem Kescher ein.

Tierische Rettung

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion brachten die Feuerwehrleute die Biberratte in einer Transportbox zum Tierheim Vösendorf, wo sie von Tierschutz Austria aufgenommen wurde. Sobald das Tier einen medizinischen Gesundheitscheck bestanden hat, wird es wieder in die freie Natur entlassen.

Exotischer Einwanderer

Die auch als Nutria bekannte Biberratte stammt ursprünglich aus Südamerika und hat sich mittlerweile auch in Mitteleuropa angesiedelt.

Das Nagetier sollte nicht mit der aus Nordamerika stammenden Bisamratte verwechselt werden.