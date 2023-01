Fahrplananpassungen: neue Intervalle bei den Wiener Linien

Mit einem 5-Punkte-Programm möchten die Wiener Linien mehr Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit in die Fahrpläne bringen. Auch eine Kollektivvertrags-Erhöhung für alle Mitarbeiter steht an.

Ein Generationenwechsel steht bei den Wiener Linien an. Viele langjährige Mitarbeiter treten bald die Pension an, neues Personal muss daher her. Aber dafür müssen erst Anreize geschaffen werden. So verdoppelten die Wiener Linien seit letztem Jahr die Ausbildungsplätze von 380 auf rund 680. Auch eine neue Lehrwerkstätte wurde geschaffen. Kostenpunkt 22 Millionen Euro.

Dennoch fehlen rund 200 Auszubildende im Bereich Straßenbahn und Bus, um den Fahrplan so einzuhalten, wie er ausgeschrieben ist. Das macht sich mittlerweile auch bei den Wartezeiten, vor allem bei der Straßenbahn, bemerkbar.

5-Punkte-Programm

Mittels 5-Punkte-Programm versuchen die Wiener Linien nun eine „kurzfristige Stabilisierung der Intervalle und langfristige Bewältigung der Situation“ zu schaffen.

„Die Fahrplananpassung betrifft die Intervalle außerhalb der Morgenspitze unter der Woche ab 09:00 Uhr, an Samstagen ab 07:00 Uhr und an Sonntagen ab 10:00 Uhr. Der Schüler*innen- und Berufsverkehr bleibt davon unberührt.„, schreiben die Wiener Linien in ihrer Presseaussendung. Alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sollen weiterhin zuverlässig angefahren werden. Damit sollen 97 Prozent des üblichen Fahrplanes weiterhin unverändert bleiben.

Ab 9. Jänner

Mit dem heutigen Tag soll die Stabilisierung der Intervalle bei Straßenbahn und Bus umgesetzt werden. Bei 19 STraßenbahnen und 16 Bussen gilt dann ein angepasster Fahrplan. „An Wochenenden sowie in der Ferienzeit verlängern die Wiener Linien dadurch bei einigen Straßenbahnlinien das Intervall von 10 auf 12 Minuten.„

Betroffen sind die Straßenbahnlinien 10, 11, 25, 26, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 52, 60, 62, 71 und U2Z. Sowie die Buslinien 7A, 11A, 11B, 13A, 14A, 15A, 26A, 29A, 31A, 35A, 48A, 57A, 59A, 63A, 66A und 74A. Die Fahrpläne der U-Bahn ist nicht betroffen.

Quelle: Wiener Linien