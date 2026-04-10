Fahrraddiebstahl-Ranking: Hier wird am meisten gestohlen!

Österreichs Fahrraddiebe werden seltener – doch ein Wiener Bezirk sticht dabei besonders ins Auge.

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich insgesamt 16.932 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht – ein Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2024. Betrachtet man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, zeigt sich ein noch deutlicherer Trend: 2015 lag die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle österreichweit noch bei 28.018. Wien verbleibt zwar mit 5.913 erfassten Fällen an der Spitze aller Bundesländer, konnte jedoch mit einem Minus von 1.096 Fällen den größten absoluten Rückgang im gesamten Bundesgebiet verbuchen.

Bezogen auf die Einwohnerzahl wurden in der Bundeshauptstadt im Jahr 2025 rund 29 Fahrräder je 10.000 Einwohner gestohlen, was einem Rückgang von 18,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 entspricht.

Gründe des Rückgangs

„Mit der Zunahme an hochpreisigen Fahrrädern hat sich die Qualität der Sicherungssysteme verbessert, auch das Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren, ist gestiegen. Zudem gibt es mittlerweile mehr Abstellplätze und absperrbare Radboxen, etwa bei Bahnhöfen. All das trägt zur Reduktion der Fahrraddiebstähle bei“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Der VCÖ weist darauf hin, dass ein ausreichendes Angebot an sicheren Fahrradabstellplätzen – insbesondere an stark frequentierten Orten wie Einkaufsstraßen, Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen – eine wesentliche Maßnahme zur Diebstahlprävention darstellt. Ebenso seien entsprechende Abstellmöglichkeiten bei Bahnhöfen, U-Bahnstationen und in ländlichen Regionen bei Bushaltestellen notwendig, da das Fahrrad als wichtiges Zubringermittel zum öffentlichen Verkehr genutzt wird.

Innerhalb Wiens sticht Wien-Leopoldstadt als besonders betroffener Bezirk hervor: Mit 707 gemeldeten Fällen liegt der zweite Bezirk mit einem Abstand von 172 Fällen klar an der Spitze. Am anderen Ende der Skala steht Wien-Hietzing, wo lediglich 74 Fahrräder als gestohlen gemeldet wurden.

Hinter Wien-Leopoldstadt folgen Wien-Landstraße mit 535 Fällen, Wien-Favoriten mit 466, Wien-Donaustadt mit 461 sowie Wien-Floridsdorf mit 361 registrierten Diebstählen.

Bundesländer im Vergleich

Der Blick auf die übrigen Bundesländer zeigt ein uneinheitliches Bild: Die Steiermark verzeichnete mit 2.113 Fällen einen Anstieg von 6,3 Prozent, ebenso Salzburg mit 1.598 Fällen und einem Plus von 4,0 Prozent. Deutliche Rückgänge wurden hingegen in Niederösterreich mit 2.043 Fällen und einem Minus von 23,6 Prozent sowie in Oberösterreich mit 1.900 Fällen und einem Rückgang von 22,2 Prozent registriert.

Tirol meldete 1.311 Fälle, was einem leichten Minus von 2,7 Prozent entspricht, während Vorarlberg mit 1.004 Fällen gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb. Kärnten verzeichnete mit 758 Fällen einen Rückgang von 27,3 Prozent, das Burgenland mit 292 Fällen sogar einen Rückgang von 29,3 Prozent.