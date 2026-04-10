Erstes Bundesland setzt auf präventiven Wolfsabschuss

Salzburg wartet nicht länger auf den ersten Riss – das Land greift beim Thema Wolf ab sofort früher ein als je zuvor.

Als erstes Bundesland in Österreich setzt Salzburg auf präventive Wolfsentnahmen – noch bevor es überhaupt zu Rissen kommt. Die dafür zuständige Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) präsentierte die Maßnahme am Freitag und zeigte sich dabei überzeugt, dass das vorgesehene Abschusskontingent sowohl mit dem Artenschutzrecht als auch mit den Vorgaben der Europäischen Union vereinbar ist. „Der Almsommer steht vor der Türe. Es kann davon ausgegangen werden, dass wir es auch heuer wieder mit einzelnen Wölfen zu tun haben werden, die in der Lage sind, immensen Schaden anzurichten. Darum greifen wir vorbeugend ein“, betonte Svazek.

Die entsprechende Verordnung soll in der kommenden Woche in Begutachtung gehen und Anfang Mai in Kraft treten. Der Entwurf sieht vor, dass während der Weideperiode – also zwischen 1. Mai und 15. November – pro Jahr maximal zwei Wölfe entnommen werden dürfen.

Präventiver Abschuss

Die festgelegte Zahl orientiert sich an den acht bis zehn Wölfen, die jährlich durch Salzburg ziehen, sowie an dem dieser Population zugeschriebenen Wachstum von 30 Prozent. Räumlich beschränkt sich die Verordnung auf jene Gebiete, die in den vergangenen Jahren besonders häufig von Wolfsrissen betroffen waren – konkret das Gebiet nördlich der Salzach zwischen Krimml im Pinzgau und Werfen im Pongau, was einer Fläche von rund 1.220 Quadratkilometern entspricht.

Auf die Frage, warum man nicht abwarte, bis Schäden eingetreten sind, antwortete der Wolfsbeauftragte des Landes, Hannes Üblagger, mit einer eigenen Gegenfrage: „Muss man immer so lange warten, bis etwas passiert?“ Er verwies auf die Erfahrungen des Vorjahres: „Bevor letztes Jahr der erste Riss stattgefunden hat, hatten wir über eine Wildkamera schon einen Wolfsnachweis. Drei Tage später wurden die ersten Schafe getötet.“

Die neue Regelung ist vorerst bis Ende 2027 befristet. Ein begleitendes Monitoring soll die Auswirkungen auf die Wolfspopulation in Salzburg dokumentieren. „Prognosen sind aber schwierig. Wir hatten 2024 wesentlich höhere Risszahlen als 2025. Wir gehen aber davon aus, dass die neue Verordnung zu Verbesserungen führt.“

Sobald das Kontingent ausgeschöpft ist, werden wie bisher Einzelabschüsse für jene Tiere angeordnet, die nachweislich Schäden verursacht haben. Ergänzend fördert Salzburg Herdenschutzmaßnahmen für Landwirte und Almbauern mit rund 350.000 Euro jährlich. Svazek machte jedoch deutlich, dass diese Maßnahmen allein nicht ausreichen: „Es ist in Salzburg aber nicht möglich, jede Alm mit Herdenschutz abzusichern und zu schützen.“

Forderung an EU

Gleichzeitig richtete Svazek eine klare Forderung an Bund und EU: Es brauche eine verbindliche Definition dessen, was unter dem von der EU geforderten günstigen Erhaltungszustand für Wölfe zu verstehen sei. „Wie viele Wölfe verträgt ein Bundesland, wie viele die Republik, wie viele Europa? Die Wissenschaft sagt, dass wir in Europa und in den Grenzregionen zu Österreich schon eine Population haben, die eine Bejagung zulässt“, erklärte Svazek. „Eine ganz normal festgelegte Schuss- und Schonzeit für Wölfe wird früher oder später kommen müssen.“

Auf EU-Ebene hat die Kommission im vergangenen Jahr den Schutzstatus des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgesetzt, was jagdliche Eingriffe grundsätzlich erleichtert. In Salzburg wurde in den vergangenen drei Sommern jeweils ein Wolf auf Basis von Verordnungen getötet.

Im bisherigen Jahresverlauf 2025 wurden im Bundesland 37 Nutztiere gerissen. Ein standorttreuer Wolf oder gar ein Rudel ist in Salzburg derzeit nicht nachgewiesen.