Fluten, Stürme & Brände: Experten warnen vor Urlaub im Süden

Extremhitze, tropische Krankheiten und Versorgungsengpässe – der Mittelmeerurlaub wandelt sich vom entspannten Traumziel zum Gesundheitsrisiko mit Tücken.

Reisen in den Mittelmeerraum werden zunehmend risikoreicher, so die Einschätzung von Fachleuten des deutschen Auswärtigen Amts (Außenministerium). Urlauber, die es in südliche Gefilde zieht, sollten neben Sonnencreme auch ein erhöhtes Maß an Achtsamkeit im Gepäck haben. Die Thermometer in beliebten Ferienländern wie Italien, Griechenland oder Spanien klettern mittlerweile regelmäßig über die 45-Grad-Marke – eine Belastung, die besonders für Senioren, aber auch für jüngere Menschen gefährlich werden kann. Mediziner weisen auf die erhöhte Gefahr von Hitzschlägen und Kreislaufproblemen hin.

Tropische Krankheiten

Ein weiteres Gesundheitsrisiko stellt die fortschreitende Ausbreitung tropischer Erkrankungen wie Dengue-Fieber oder das West-Nil-Virus dar. Diese finden durch die klimatischen Veränderungen im Mittelmeerraum ideale Bedingungen vor, da sich Mückenarten aus afrikanischen und asiatischen Regionen dort zunehmend ansiedeln. In verschiedenen Mittelmeergebieten wurden bereits entsprechende Infektionen dokumentiert.

Infrastruktur-Probleme

Parallel dazu steigt in vielen Urlaubsdestinationen während der Hochsaison die Wahrscheinlichkeit von Versorgungsengpässen bei Wasser und Elektrizität, da die Infrastruktur an ihre Grenzen stößt – sowohl im medizinischen Bereich als auch organisatorisch und ökologisch. Der klassische Traumurlaub mit Palmen, Sonnenschein und azurblauem Meer entspricht zwar noch immer der Wunschvorstellung vieler Reisender, wird jedoch durch die genannten Risikofaktoren zunehmend eingetrübt.

Die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts verdienen daher besondere Aufmerksamkeit, um die eigene Sicherheit während des Urlaubs nicht zu gefährden.