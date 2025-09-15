Gemeindebau vergibt 700 Wohnungen an diese Personen!

Bezahlbarer Wohnraum für Studierende: Wien öffnet seine Gemeindewohnungen. Die befristete Sonderaktion zeigt bereits Wirkung – 300 junge Menschen haben ein neues Zuhause gefunden.

Seit Anfang Mai profitieren Wiener Studierende von einer besonderen Initiative der Stadtverwaltung. Die befristete Sonderaktion ermöglicht jungen Menschen in Ausbildung den vereinfachten Zugang zu dauerhaft günstigen Gemeindewohnungen. Bereits 300 Studentinnen und Studenten haben dadurch eine bezahlbare Bleibe gefunden, während weiteren 400 der Weg zu einer solchen Wohnung geebnet wurde. Die Stadt hat insgesamt 1.000 Wohneinheiten zwischen 35 und 45 Quadratmetern für diesen Zweck bereitgestellt. Der Mietpreis liegt bei 6,67 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten.

„Mit dieser Sonderaktion machen wir leistbaren und sicheren Wohnraum im Gemeindebau für Studierende einfacher zugänglich. Hunderte junge Menschen in Ausbildung haben dadurch in den vergangenen Monaten ein neues sicheres Zuhause zu fairen und leistbaren Bedingungen gefunden. Das sorgt für Stabilität, stärkt Bildungschancen und ist insgesamt ein positiver Impuls für den Bildungsstandort Wien„, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Teilnahmebedingungen

Die noch bis Ende September laufende Aktion verzeichnet regen Zulauf. Zahlreiche weitere Anträge befinden sich derzeit in der Bearbeitungsphase. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Studierende bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen volljährig sein, seit mindestens zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz in Wien haben und dürfen eine festgelegte Einkommensgrenze nicht überschreiten. Die Einkommensgrenze liegt bei maximal 59.320 Euro Nettojahreseinkommen für Einzelpersonen. Zusätzlich dürfen keine offenen Mietforderungen gegenüber Wiener Wohnen bestehen. Zudem ist die österreichische Staatsbürgerschaft oder ein gleichgestellter Status erforderlich.

Der Anmeldeprozess erfolgt komplett digital über die Website www.wohnberatung-wien.at, wo Interessierte im Kontaktformular die „Sonderaktion 2025“ auswählen können. Neben diesem Angebot für Studierende existieren auch spezifische Programme für Lehrlinge und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ebenfalls Zugang zu Gemeindewohnungen erhalten können. Diese Zielgruppen können sich über das Wiener Wohn-Ticket oder spezielle Aktionen wie die „Aktion für Lehrlinge“ und die „Aktion für Jungarbeitnehmer*innen“ bewerben.

Detaillierte Informationen dazu finden Interessierte auf der Webseite der Wohnberatung Wien.

Sozialer Wohnbau

Auf dem privaten Wohnungsmarkt gestaltet sich die Suche nach bezahlbarem und unbefristetem Wohnraum für viele Menschen äußerst schwierig. Diese Problematik trifft besonders Studierende, weshalb die Wiener Stadtverwaltung gezielt Unterstützungsmaßnahmen entwickelt hat.

Der soziale Wohnbau in Wien wird dabei als wesentlicher Faktor für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und gesellschaftlichen Zusammenhalt betrachtet.