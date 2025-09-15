Apples 250-Euro-Falle: Warum iPhone 16 der klügere Deal ist

Während Apple sein neues iPhone 17 präsentiert, könnte das Vorgängermodell die klügere Investition sein. Der Preisunterschied von 250 Euro wirft Fragen auf.

Das neue iPhone 17 ist seit kurzem offiziell vorgestellt worden und soll ab 19. September erhältlich sein. Dennoch gibt es durchaus überzeugende Argumente, die für einen Kauf des Vorgängermodells iPhone 16 sprechen. Wie üblich präsentierte Apple im September seine neueste Smartphone-Generation – diesmal das iPhone 17, das iPhone 17 Air sowie die Pro-Varianten Pro und Pro Max. Die Preisgestaltung folgt dem bekannten Apple-Muster: Selbst das Einstiegsmodell nähert sich der 1.000-Euro-Marke. Doch ist die Investition tatsächlich gerechtfertigt? Wir erklären, weshalb das iPhone 16 nach wie vor eine vernünftige Alternative darstellt.

Zu den Neuerungen des iPhone 17 zählt ein vergrößertes 6,3-Zoll-OLED-Display mit adaptiver 120-Hertz-ProMotion-Bildwiederholrate und Always-On-Funktion – Technologien, die bei Mittelklasse-Geräten der Konkurrenz bereits seit geraumer Zeit Standard sind. Weitere Verbesserungen umfassen eine optimierte Dual-Kamera mit 48-Megapixel-Sensor und Fusion-Technologie sowie eine 18-Megapixel-Frontkamera mit erweiterten Center Stage-Funktionen. Das Gerät wird vom neuen A19-Prozessor angetrieben und bietet in der Basisversion 256 Gigabyte Speicherplatz.

Obwohl diese Verbesserungen durchaus sinnvoll und für das Standardmodell teilweise längst überfällig sind, können sie kaum als revolutionär bezeichnet werden.

Preisvorteile des iPhone 16

Das iPhone 16 bleibt daher besonders für preisbewusste Käufer eine attraktive Option. Das 2024er-Modell ist mittlerweile für unter 700 Euro erhältlich, während das neue iPhone 17 mindestens 949 Euro kostet. Weitere Vorteile des iPhone 16 sind der deutlich günstigere Preis mit Einsparungen von bis zu 250 Euro gegenüber dem Nachfolger, die zuverlässige Hardware mit dem leistungsstarken A18-Chip, die Zukunftssicherheit durch Apple Intelligence und die Garantie von mindestens vier weiteren Jahren an Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Die technische Ausstattung des iPhone 16 umfasst ein helles 6,1-Zoll-OLED-Display mit 60 Hertz, eine 48-Megapixel-Dual-Kamera mit 4K-Videoaufnahme, eine 12-Megapixel-Frontkamera und den schnellen A18-Prozessor. Mit Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und 5G-Unterstützung ist es auch in Bezug auf Konnektivität zukunftssicher ausgestattet.

Pro-Modell als Alternative

Wer technische Spezifikationen höher bewertet als den Preis, kann ab dem 19. September entweder zum neuen iPhone 17 greifen oder das iPhone 16 Pro in Betracht ziehen, das ähnliche Funktionen bietet. Auch das Pro-Modell des Vorjahres verfügt über ein 6,3-Zoll-Display mit Always-On-Funktion und 120-Hertz-Bildwiederholrate.

Die Hauptkamera des iPhone 16 Pro nutzt ebenfalls die Fusion-Technologie, bei der gleichzeitig Aufnahmen mit verschiedenen Objektiven gemacht und zu einem Bild mit optimaler Schärfe und Farbwiedergabe kombiniert werden. Selbstverständlich erhält auch dieses Modell noch lange Softwareupdates, unterstützt künstliche Intelligenz und liefert hervorragende Hardware-Performance.

Für Nutzer, die ein nahezu vollständig ausgestattetes Gerät zu einem deutlich niedrigeren Preis suchen, ist der Kauf eines iPhone 16 jetzt eine vernünftige Entscheidung.

Auch das iPhone 16 Pro stellt eine hervorragende Wahl dar, da es bereits viele Funktionen bietet, die erst jetzt im iPhone 17 eingeführt wurden.