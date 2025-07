Generalprobe und Militärshow: Zagreb versinkt Ende Juli im Stau-Chaos

Zagreb steht vor einem Verkehrskollaps: Die Militärparade zum 30. Jubiläum der Operation „Oluja“ legt Ende Juli große Teile der kroatischen Hauptstadt lahm.

Umfangreiche Verkehrssperren

Autofahrer in der kroatischen Hauptstadt Zagreb müssen sich Ende Juli auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund ist die feierliche Militärparade anlässlich des 30. Jahrestags der Operation „Oluja“ (kroatisch für „Sturm“, militärische Rückeroberungsaktion Kroatiens gegen serbische Separatisten 1995), wie die Stadtverwaltung mitteilte. Sowohl zur Generalprobe am 29. Juli als auch am Tag der Parade selbst am 31. Juli werden zahlreiche Straßen im Stadtgebiet zeitweise komplett gesperrt.

Bei der Generalprobe am 29. Juli beginnen die Sperrungen bereits am Nachmittag. Von 17:15 bis 23:00 Uhr werden die Sarajevska, die Brücke der Jugend und die Marina-Drzic-Allee für den Verkehr unpassierbar sein, damit Militärfahrzeuge zur Vukovar-Straße gelangen können. Die Sajmisna-Straße wird zwischen 17:45 und 19:00 Uhr vollständig gesperrt. Weitere umfangreiche Sperrungen betreffen die südliche Fahrbahn der Slavonska-Allee sowie die Heinzelova-Straße.

Besonders weitreichend sind die Einschränkungen auf der Vukovar-Straße, die von 17:45 bis 22:00 Uhr zwischen Heinzelova und Savska-Straße komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt wird.

Parade-Sperrungen

Am Tag der Parade selbst, dem 31. Juli, sind die Verkehrseinschränkungen noch umfassender. Die Sarajevska, die Brücke der Jugend und beide Fahrbahnen der Marina-Drzic-Allee bleiben von 10:00 bis 19:00 Uhr gesperrt. Die Vukovar-Straße wird sogar von 10:00 bis 23:30 Uhr zwischen Marina-Drzic-Allee und Savska-Straße nicht befahrbar sein.

Nach Abschluss der Parade beginnt der Abbau der Tribünen und die Wiederherstellung der regulären Verkehrssignalisierung. Auch die Straße der Kroatischen Brüdergemeinschaft bleibt von 10:00 bis 21:30 Uhr vollständig gesperrt. Weitere ganztägige Sperrungen betreffen die Veceslav-Holjevac-Allee sowie zahlreiche weitere Hauptverkehrsadern im Zentrum von Zagreb.

Eine der größten Militärparaden

Mit über 3.400 Teilnehmern und mehr als 500 Militärfahrzeugen wird die Parade eine der größten kroatischen Militärschauen der letzten Jahre. Laut Verteidigungsministerium werden auch über 40 Luftfahrzeuge teilnehmen, darunter die neuesten Rafale-Kampfjets der kroatischen Luftwaffe. Die Veranstaltung soll die modernste Militärtechnik des Landes präsentieren, einschließlich Bayraktar-Drohnen und Leopard-Panzer. Der Schauplatz erstreckt sich auf der Ulica grada Vukovara zwischen Avenija Marina Držića und Savska ulica und wird von einem umfangreichen Kulturprogramm begleitet. Für die kroatische Regierung steht die Parade symbolisch für nationale Einheit und Stolz.