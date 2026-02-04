Gesundheitliche Risiken: Die Schattenseiten der Gel-Maniküre

Perfekte Nägel mit Schattenseiten: Der Trend zu Gel- und Acryl-Maniküren birgt ernste gesundheitliche Risiken – von UV-Strahlung bis zu gefährlichen Chemikalien.

Sie gehören zum Schönheitsrepertoire vieler Stars und sind längst auch im Alltag angekommen: Gel- und Acryl-Maniküren versprechen wochenlang perfekte Nägel. Doch hinter dem makellosen Erscheinungsbild lauern gesundheitliche Risiken, die viele Anwenderinnen unterschätzen.

Besonders bedenklich ist die Verwendung von UVA-Licht, das zum Aushärten der Gele notwendig ist. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass diese Strahlung DNA-Schäden verursachen und zum Absterben von Zellen führen kann. Das erhöht langfristig das Hautkrebsrisiko – ein hoher Preis für schöne Nägel.

Neben der Strahlenbelastung bergen auch die verwendeten Chemikalien erhebliche Gefahren. Methylmethacrylat, ein häufiger Bestandteil dieser Produkte, kann sogenannte pseudo-psoriatische Nägel verursachen – eine Verdickung des Nagelgewebes, die der Schuppenflechte ähnelt. Bei regelmäßiger Anwendung droht zudem eine periphere Neuropathie, die sich durch unangenehmes Kribbeln oder Taubheitsgefühle in den Fingern bemerkbar macht.

Gefährliche Entfernung

Besonders problematisch wird es bei der Entfernung der künstlichen Nägel. Dabei kann es zur traumatischen Onycholyse kommen – der Nagel löst sich vom Nagelbett, wodurch die empfindliche Haut darunter Infektionen ausgesetzt ist.

Wer dennoch nicht auf den Glamour-Look verzichten möchte, kann mit einfachen Maßnahmen die Risiken deutlich reduzieren. Einige fortschrittliche Nagelstudios bieten inzwischen spezielle fingerlose Handschuhe an, die mit Titandioxid angereichert sind und wirksamen Schutz vor der UV-Strahlung bieten. Eine günstigere Alternative ist das Auftragen von Breitband-Sonnenschutz vor der Behandlung – sowohl bei Maniküren als auch bei Pediküren.

Sichere Alternativen

Die sicherste Option bleibt jedoch der komplette Verzicht auf Gel- und Acryl-Produkte. Eine klassische Maniküre ohne UV-Härtung schont nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Geldbeutel. Experten empfehlen zudem, den Nägeln regelmäßige Erholungsphasen zu gönnen und sie in ihrem natürlichen Zustand zu belassen – frei von aggressiven Chemikalien und schädlicher Strahlung.

Letztendlich liegt die Entscheidung bei jeder Kundin selbst: strahlender Glanz mit Risiken oder gesunde Natürlichkeit.

Wichtig ist vor allem, die möglichen Gefahren zu kennen und bewusst abzuwägen, welcher Preis für schöne Nägel angemessen erscheint.