Gift im Alltag: Forscher vergleichen Plastik mit Raucherlunge

Der gesamte Lebenszyklus von Plastik fordert seinen Tribut: Millionen gesunder Lebensjahre gehen verloren – und die Belastung steigt weiter an.

Plastikproduktion kostet Menschen weltweit gesunde Lebensjahre – und die Belastung wächst weiter. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt eine aktuelle Studie im Fachjournal „The Lancet Planetary Health“. Das Forscherteam um Megan Deeney von der London School of Hygiene & Tropical Medicine warnt, dass sich die gesundheitsschädlichen Auswirkungen durch Plastik-Emissionen bis zum Jahr 2040 verdoppeln könnten.

Ähnlich wie bei bekannten Gesundheitsrisiken wie Rauchen oder Übergewicht lässt sich der Schaden durch Plastik in verlorenen gesunden Lebensjahren messen. Die Wissenschaftler verwendeten dafür die sogenannten DALYs (Disability-Adjusted Life Years) – ein Maß für Lebensjahre, die durch Krankheit oder vorzeitigen Tod verloren gehen. In verschiedenen Zukunftsszenarien, vom pessimistischen „Weiter-wie-bisher“ bis zu optimistischen Annahmen mit verbessertem Abfallmanagement, mehr Recycling und reduziertem Plastikverbrauch, zeigt sich ein beunruhigender Trend: Selbst unter günstigsten Bedingungen werden mehr gesunde Lebensjahre verloren gehen als heute.

Von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Transport bis zur Entsorgung – der gesamte Lebenszyklus von Kunststoffen setzt schädliche Substanzen frei. Besonders die Herstellungsphase erweist sich dabei als problematisch. Treibhausgase, Feinstaub und krebserregende Chemikalien belasten die menschliche Gesundheit nachweislich. Die Studie betont, dass selbst bei optimistischsten Annahmen die gesundheitlichen Einbußen zunehmen werden.

Ohne Verbesserungen im Plastikkreislauf könnten im Jahr 2040 weltweit etwa 4,5 Millionen gesunde Lebensjahre verloren gehen. Walter Leal von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, der nicht an der Studie beteiligt war, veranschaulicht diese Zahl: Sie entspricht rechnerisch etwa fünf Stunden verlorener vollständiger Gesundheit für jeden Erdenbürger.

Vergleichbare Gesundheitsrisiken

Im Vergleich zu anderen globalen Gesundheitsbelastungen ist die durch Plastik verursachte Krankheitslast zwar erheblich, aber deutlich geringer als jene durch allgemeine Luftverschmutzung, die jährlich über 100 Millionen gesunde Lebensjahre kostet, oder Malaria mit über 40 Millionen. Dennoch erreicht sie das Niveau von Hepatitis B – ein deutliches Signal, dass Handlungsbedarf besteht.

Bei unveränderter Politik und wachsender Weltbevölkerung könnte sich der globale Plastikverbrauch bis 2060 nahezu verdreifachen, warnen die Forscher um Deeney. Die negativen Folgen für Umwelt, Klima und menschliche Gesundheit würden entsprechend zunehmen. Während im Jahr 2016 die Plastikmasse mit 2,1 Millionen DALYs für die Menschheit verbunden war, könnten es im ungünstigsten Fall bis 2040 etwa 4,5 Millionen werden. Selbst im optimistischsten Szenario wären es noch 2,6 Millionen.

Dietrich Plaß vom deutschen Umweltbundesamt, der nicht an der aktuellen Studie mitgewirkt hat, ordnet diese Zahlen ein: „Risikofaktoren, die laut der ‘Global Burden of Disease‘-Studie für das Jahr 2016 eine von der Größenordnung her vergleichbare Krankheitslast aufweisen, wären Radon mit etwa 1,9 Millionen DALYs oder die berufsbedingte Belastung mit Asbest in Höhe von etwa 4,2 Millionen DALYs.“

Die Hauptbelastungen für die Gesundheit entstehen durch die globale Erwärmung und Feinstaub, die jeweils etwa ein Drittel der verlorenen gesunden Tage verursachen. Leal betont: „Der Plastik-Lebenszyklus trägt mit etwa 4,5 Prozent zu den menschengemachten Treibhausgasemissionen bei und ist eine Hauptquelle für luftverschmutzende Partikel.“ Damit übertrifft sein Klimaeinfluss sogar den des weltweiten Flugverkehrs, der bei etwa zwei Prozent liegt.

Einschränkungen der Studie

Die Forschenden gehen davon aus, dass ihre Berechnungen die tatsächlichen Auswirkungen noch unterschätzen. Gesundheitliche Effekte durch Mikro- und Nanoplastik sowie der direkte Kontakt mit schädlichen Substanzen bei der Nutzung von Plastikprodukten wurden aufgrund mangelnder Datenlage nicht berücksichtigt.

HAW-Wissenschaftler Leal sieht in diesen Auslassungen eine wesentliche Einschränkung der Aussagekraft. Auch bei den einbezogenen Aspekten bestehen erhebliche Wissenslücken: „Es fehlen Informationen über Abfallmanagement und Emissionen, besonders in einkommensschwachen Ländern, was die Genauigkeit der Modelle beeinträchtigt.“ Zudem sei die toxische Wirkung vieler freigesetzter Substanzen wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht.

Experte Plaß mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation: „Die Ergebnisse sollten nur als erste und sehr unsichere Annäherung an die tatsächliche Krankheitslast verstanden werden.“ Ein Grund dafür sei, dass die Analyse auf einem veralteten Berechnungsmodell von 2016 basiere und neuere Erkenntnisse – etwa zum Zusammenhang zwischen Feinstaub und Diabetes Typ 2 – nicht berücksichtigt wurden.

Leal weist darauf hin, dass die Studie keine Kosten-Nutzen-Analyse darstellt. Sie fokussiere sich ausschließlich auf die negativen Gesundheitsauswirkungen des Plastik-Lebenszyklus, ohne die positiven Effekte einzubeziehen.

„Plastik ist unverzichtbar für moderne Gesundheitsversorgung.“ Dies gelte besonders für sterile Einwegartikel wie Spritzen, Implantate oder Blutkonserven. „In der Lebensmittelhygiene schützt es vor Keimen und Verderb, reduziert Lebensmittelvergiftungen und sichert in vielen Regionen sauberes Trinkwasser.“