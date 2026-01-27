Nach Familiengottesdienst: Kirche zum dritten Mal verwüstet (FOTOS)

Zerstörte Bastelarbeiten, beschädigte Kirchenbänke und ein mit Weihwasser übergossenes Klavier – zum dritten Mal wurde die Pfarre Maria im Dorn in Feldkirchen verwüstet.

In der Pfarre Maria im Dorn in Feldkirchen herrscht tiefe Bestürzung. Die Kärntner Kirche wurde am Montag in einem verwüsteten Zustand vorgefunden – bereits zum dritten Mal wurde das Gotteshaus Ziel von Vandalismus. Die Suche nach dem Verantwortlichen läuft.

Der Anblick, der sich den Gemeindemitgliedern bot, war erschütternd: Zerstörte Bastelarbeiten, beschädigte Kirchenbänke, heruntergerissene Blumen, Glasscherben, ein mit Weihwasser übergossenes Klavier und eine in Mitleidenschaft gezogene Tonanlage. Pfarrgemeinderat Otto Hoffmann zeigte sich fassungslos: „Wir sind zutiefst betroffen und schockiert über die Ereignisse“, erklärte er angesichts des Ausmaßes an „so viel Hass und Gewalt.“

⇢ Nächste Chaos-Challenge: Schulen zwingen Schüler zum Klopapier-Selbstimport

Wiederholter Vandalismus

Die Gemeinde wurde nicht zum ersten Mal zur Zielscheibe. „Das war bereits das dritte Mal“, berichtet der Pfarrgemeinderat. Besonders bitter: Die Zerstörung erfolgte kurz nach einem bedeutsamen Moment für die Gemeinde. „Gerade erst haben wir mit unseren Erstkommunionkindern und Firmlingen den Familiengottesdienst gefeiert, bei dem uns die Kinder ihre selbst gestalteten Schafe präsentiert haben. Und jetzt ist alles zerstört!“

Ermittlungen laufen

Derzeit wird das volle Ausmaß der Schäden ermittelt. Die Kirchengemeinde richtet einen Appell an die Öffentlichkeit: „Betroffene des Urnenhauses und der anliegenden Gräber sind gebeten, sich bei Schäden umgehend bei der Polizei Feldkirchen zu melden!“ Eine Anzeige wurde bereits erstattet.

Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Täter um eine Einzelperson handelt und nicht um einen Jugendstreich.