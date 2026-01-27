KOSMO KOSMO
Bewaffneter Teenager im Shoppingcenter löst Großeinsatz aus

FOTO: iStock/koi88
Dank einer präzisen Beschreibung konnte ein 17-Jähriger nach Großeinsatz gefasst werden. Cobra und mehrere Streifen rückten zum Tatort aus.

Nach einer Zeugenaussage wurde ein 17-Jähriger in der Nähe eines Einkaufszentrums festgenommen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die rasche Ergreifung gelang dank einer präzisen Personenbeschreibung durch die Zeugin. Obwohl der Jugendliche das Einkaufszentrum bereits verlassen hatte und sich an einer Straßenbahnhaltestelle aufhielt, konnten die Einsatzkräfte ihn schnell ausfindig machen.

Großer Polizeieinsatz

Auf die Alarmierung hin waren mehrere Polizeistreifen, das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe zum Einkaufszentrum ausgerückt.

