37-Jähriger verwüstet Zug und will damit davonfahren

Nächtlicher Amoklauf am Bahnhof: Ein 37-Jähriger verwüstete Zugkabinen, versuchte die Garnitur zu starten und attackierte bei seiner Festnahme Polizeibeamte.

In der Nacht zum Freitag beschädigte ein 37-Jähriger die Fensterscheiben zweier Fahrerkabinen eines am Bahnhof St. Valentin (Bezirk Amstetten) abgestellten Zuges. Der Verdächtige verursachte nicht nur an den Scheiben Schäden, sondern richtete auch im Inneren der Kabinen Verwüstungen an und aktivierte sowohl die Beleuchtung als auch die Hupe der Garnitur. Darüber hinaus versuchte der rumänische Staatsangehörige, den Zug in Gang zu setzen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Polizeiliche Festnahme

Die Festnahme des Mannes erfolgte in den frühen Morgenstunden. Während des Polizeieinsatzes attackierte der Verdächtige eine Beamtin, wobei zwei Polizisten Verletzungen erlitten.

Der 37-Jährige wurde anschließend in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.