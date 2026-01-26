Bunte Bausteine für die Füße: LEGO und Crocs präsentieren Schuhe

Rot, klobig und mit markanten Noppen – der neue Crocs Lego Brick Clog vereint Spielzeugästhetik mit Schuhkomfort und läutet eine ungewöhnliche Designpartnerschaft ein.

Der US-Schuhhersteller Crocs und der dänische Spielzeugkonzern Lego haben ihre erste gemeinsame Kreation vorgestellt. Das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit ist ein außergewöhnlicher Schuh – der Crocs Lego Brick Clog, der die unverkennbare Form eines klassischen Lego-Bausteins aufgreift. Das Innere des Slip-on-Modells behält die bekannte ergonomische Crocs-Form bei, während die Außenstruktur vollständig dem ikonischen Lego-Design nachempfunden wurde. Die Schuhsohle greift das Baustein-Motiv auf, und auf der Oberseite befinden sich vier markante Noppen, die das eingeprägte Lego-Logo tragen.

Die Markenidentität beider Unternehmen bleibt durch geschickte Platzierung der Logos gewahrt – das Crocs-Branding ziert die typische Fersenschlaufe, während an den Seiten das Lego-Logo prangt. Einen ersten Eindruck vom Tragegefühl vermittelte kürzlich der estnische Rapper Tommy Cash, der mit dem auffälligen Schuhwerk auf der Paris Fashion Week für Aufsehen sorgte. Zum Lieferumfang gehört zudem eine kleine Lego-Figur, die selbst mit einer Miniaturversion des Crocs Lego Brick Clogs ausgestattet ist.

Farbige Vielfalt

Während die Schuhe der Minifigur in Weiß, Schwarz, Pink und Rot erhältlich sind, wird der Original-Clog vorerst ausschließlich in Rot angeboten und in den Größen 37 bis 47 verfügbar sein. Diese auffällige Schuhkreation bildet den Auftakt einer langfristig angelegten Kooperation zwischen den beiden Markenriesen.

Kreative Vision

In der offiziellen Mitteilung betonen die Unternehmen ihre gemeinsame Vision: „Gemeinsam bauen die beiden Marken eine neue Welt der Kreativität auf – eine Welt, die unbegrenzte Möglichkeiten feiert, sich von der Masse abzuheben und mit Konventionen zu brechen.“ Die Zusammenarbeit soll im Laufe des Jahres durch weitere Produkte vertieft werden, darunter auch spezielle Jibbitz-Anhänger, die charakteristischen Schmuckelemente für Crocs-Schuhe.

Der Crocs Lego Brick Clog wird ab dem 16. Februar 2026 im Handel erhältlich sein. Mit einem Preis von 199,99 Euro positioniert sich das Modell im gehobenen Segment der Fashion-Kollaborationen.