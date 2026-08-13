Großbrand auf Brač: Kanadische Löschflugzeuge kämpfen gegen die Flammen

Kroatien kämpft an zwei Fronten: Auf Brač und bei Rijeka wüten Großbrände – der Wind macht die Lage zur Geduldsprobe.

Zwei Großbrände halten Kroatien seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags in Atem. Auf der Insel Brač sowie bei Skrljevo nahe Rijeka sind mehr als 200 Feuerwehrleute und mehrere Löschflugzeuge im Einsatz, um die durch starken Wind angefachten Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Brand auf Brač

Besonders ernst ist die Lage auf Brač, wo oberhalb der Ortschaft Pucisca ausgedehnte Flächen brennen. Der Brand war gegen 2.30 Uhr ausgebrochen und hatte sich rasch durch Kiefernwald, Buschwerk und Grasflächen gefressen.

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Schwieriges Gelände und anhaltend starker Wind behindern die Löscharbeiten erheblich. Derzeit stehen 106 Feuerwehrleute mit 31 Einsatzfahrzeugen vor Ort, vier Canadair-Löschflugzeuge unterstützen sie aus der Luft. In der Nacht hatte sich das Feuer bedrohlich Wohngebäuden genähert – diese konnten jedoch rechtzeitig gesichert werden.

Feuer bei Skrljevo

Nahezu zeitgleich, gegen 1 Uhr nachts, brach auch bei Skrljevo in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar ein Feuer aus. Dort sind 101 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen sowie ein Air-Tractor-Löschflugzeug im Einsatz. Rund 30 Hektar Gras- und Buschfläche sind bereits verbrannt.

Der kroatische Feuerwehrkommandant Slavko Tucakovic erklärte, dass sich das Feuer durch den starken Wind rasch ausgebreitet habe, jedoch konnten die Flammen von den Häusern ferngehalten werden.

Angesichts der anhaltenden Wetterlage bleibt das Risiko einer raschen Brandausbreitung weiterhin hoch. Die kroatische Feuerwehr weist auf das generelle Verbot offener Feuer in der Natur hin und appelliert an die Bevölkerung, bei Rauch oder Brandentdeckung unverzüglich die Feuerwehr unter der Notrufnummer 193 zu alarmieren.